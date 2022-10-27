競選宣傳片有警官入鏡？　陳時中：不要為難基層公務人員

▲陳時中今天上午前往吳興市場掃街拜票。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

資深媒體人黃暐瀚近日質疑，民進黨台北市長候選人陳時中最新推出的「放學時刻的台北」影片，有名「路人」一路跟隨、左顧右盼，後查出該員是士林分局督察組組長陳佳宏。對此，陳時中27日上午受訪澄清說，警察維安不是己方的要求，呼籲外界不要為難基層公務人員。

陳時中今天上午前往吳興市場掃街拜票前受訪說，就好像現在在場也有一些維安人員，維安事項是根據警察同仁評估維安必要性，提出一定的維安計畫，「不是我們的要求，那天也不是一個公開的行程，但是我想我們應該尊重警方的一個安排，另外也請不要為難我們的基層公務人員。」

此外，針對日本學者小笠原欣幸26日在臉書貼文，預測年底22縣市長選舉的結果指，國民黨候選人蔣萬安將贏得台北市長選舉，陳時中說，離選舉還有一段時間，外界各有觀察，在自己的觀察來看，例如昨天廟口開講群眾非常的熱情，晚上直播觀賞的人也很多，身兼民進黨主席的總統蔡英文對自己多所讚許及支持，相信未來當選市長，與中央合作將可無縫接軌，提出對市民最好的福利及建設。

媒體另關注，蔣萬安看板很多，還傳出進入校園宣傳，是否覺得這樣做不太妥當？陳時中僅說，大家的壓力都大，競選期間各自努力。