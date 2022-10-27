▲蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

日本學者小笠原欣幸26日預測，國民黨台北市長候選人蔣安、民眾黨新竹市長候選人高虹安等人可能當選。但該篇貼文引來資深媒體人周玉蔻痛批，「不準確啦！」。對此，蔣萬安酸，日本學者透過專業分析，講出真實狀況，卻被1450出征，但最後結果操控在市民手中，市民才是主角。

小笠原欣幸被封為「神人級學者」，他預測台灣的縣市長選舉，最終結果會是民進黨將拿下5席縣市首長、國民黨15席、民眾黨1席、無黨籍1席，並預測蔣萬安、高虹安、國民黨桃園市長候選人張善政、無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦等人，「可能當選，但是領先的幅度不大」。

不過，該份預測引發周玉蔻不滿留言，「三腳督地方非常詭異，您過去評估的模式，完全不適用！恕我直言」、「台灣「媒體」民調？TVBS與中廣公司做的，是認知戰子彈」、「不準確啦」。

蔣萬安今（27）日出席「2022台北溫泉季 泉新北投、露宿野遊」開幕啟動儀式，會前接受媒體採訪表示，日本學者透過專業分析，講出真實狀況，卻要被1450出征。這次選舉接下來會有很多預測、分析、調查，但是最後結果是操控在市民手中的這一票，市民才是主角。

蔣萬安說，國民黨選戰不能大意，一定會拼搏到最後一刻，態度就是戰戰兢兢、如履薄冰、不鬆懈、不大意，把握每一天，讓市民了解他市政擘劃的願景，讓6號蔣萬安成為市民最好的選擇。

