「波波牙醫」戰狂燒！曾銘宗批陳時中卸責：國民黨停止朝野協商

▲國民黨團總召曾銘宗（最左）宣布停止朝野協商。（圖／國民黨團提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委管碧玲日前指控國民黨立院黨團總召曾銘宗連署「波波牙醫」決議案，曾今（27）日召開記者會提出資料駁斥，強調當時係受民間陳情，且7項提案他只提2案，且2案都有民進黨總召柯建銘、民眾黨總召蔡壁如連署。為表抗議，曾銘宗宣布自即日起國民黨團停止參加朝野協商。

立法院今年5月通過《醫師法》部分條文修正，但附帶決議存有「波波牙醫」條款，保障今年12月31日前取得包括波蘭在內9大地區或國家之入學證明者，得沿用舊規，回國後免學歷甄試及開放實習名額，由於許多學生赴波國習醫，但其課程鬆散也未實習，因而引發疑慮。

對此爭議，民進黨立委管碧玲日前指控國民黨立院黨團總召曾銘宗連署「波波牙醫」決議案，稱最受爭議的牙醫留學生實習問題，就是曾銘宗的原始提案，並指曾銘宗以接近於命令、拘束力最強的「應」字，要求行政機關要在2年內，完全解決「波波牙醫」考完第一試應該實習的問題。

曾銘宗今天上午於國民黨立法院黨團召開記者會，他表示當時衛福部長陳時中「敢做不敢當！沒資格當台北市長」，以目前民進黨在立法院占多數的生態，倘若沒有民進黨點頭、衛福部長同意，相關議案都不會通過。他強調，管碧玲前天把責任通通都推給國民黨團，國民黨要最嚴厲譴責陳時中、譴責民進黨、譴責管碧玲。

曾銘宗拿出資料，指當時7項附帶決議，民進黨立委提案5項，自己代表國民黨團接受民間陳情，因此提出2項附帶決議納入朝野協商，且當時柯建銘、蔡壁如都簽名，「假設國民黨團因為接受民間陳情而要我負責，我會負3分之1責任，但是另外3分之2是要民進黨團負責，民眾黨蔡壁如也要負責！」

曾銘宗接著表示，昨天已經做出決定，從今天起暫停跟民進黨的朝野協商，「民進黨在朝野協商不負責任！簽名之後都不負責任！把責任推給國民黨！所以國民黨團決定從今天起不跟民進黨朝野協商！」