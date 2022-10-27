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張善政任解放軍背景企業？揭露「復仇者聯盟、鋼鐵人」特效出自數字王國

▲▼張善政 謝國樑 出席「照顧通勤族 生活共同圈 台鐵、機捷納入雙北 1280定期票可行性」公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨桃園市長候選人張善政今中午12時30分也將召開記者會反擊。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

時代力量今（27）日舉行記者會，控國民黨桃園市長候選人張善政任「數字王國」集團有限公司執行董事，最大股東是中共國務院所掌握的中國中央企業，並與解放軍關係密切，要求張出面說明。但據了解，「數字王國」是好萊塢知名視覺特效公司，《復仇者聯盟》、《鋼鐵人》的許多精采畫面，皆出自該團隊之手。

時代力量立委邱顯智與桃市議員候選人林佳瑋今天揭露，張善政從2021年6月28日開始擔任香港上市公司數字王國集團有限公司執行董事，據數字王國2022報告，中國央企中信集團與保利文化集團加總持股17.34%，是數字王國背後最大的股東；其中保利文化母公司保利集團，一開始就是由解放軍共組，負責中共軍火進出口任務，至今仍是中共主要的軍火進出口商。

邱顯智指出，數字王國的技術專長是電影視覺特效、電腦動畫製作和虛擬人技術，從俄烏戰爭就可發現「深偽」（Deep Fake）影片危害國家安全，在中共20大之後面對習近平侵台的可能性，數字王國的虛擬人技術是否也可能被用在製作我國總統假投降或假逃跑的深偽假訊息作戰。他也質疑，張善政若當選桃園市長，是否會把數字王國引進台灣。

據了解，數字王國是好萊塢知名視覺特效公司，《復仇者聯盟》、《鋼鐵人》、《變形金剛》、《鐵達尼號》、《明天過後》、《一級玩家》的許多精采畫面，皆出自該團隊之手。該公司的執行總裁（CEO）謝安其實是台灣人，儘管從小在台灣長大，但後來決定到北京大學念法律，畢業後到香港投資銀行從最小的實習生做起，後來當財務顧問時接觸到數字王國公司破產的案子，決定出手拯救，由於他具備中港台的特殊背景，意外接下公司CEO。

謝安加入數字王國5年內，讓該公司市值不斷上漲，他也曾在國內媒體鏡頭前展示該公司的「虛擬人技術」，可以即時和真人對談，包括嘴形、表情和服裝細節都栩栩如生，令人大開眼界。

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