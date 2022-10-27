爆鄭運鵬專利申請國籍「中國台灣」　國民黨：人民幣、新台幣全都要？

▲國民黨記者會揭鄭運鵬人生經歷，學習華為技術、承認中國台灣。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨27日召開揭露鄭運鵬「人生經歷的關鍵文件：學習華為技術、承認”中國台灣”」記者會，桃園市議員候選人凌濤指出，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬在對岸做生意期間，曾向中國大陸申請專利，不但引用有中共軍方背景的華為專利，更註明自己住在「中國台灣省台北市」，國籍是「中國」。

凌濤指出，鄭運鵬於2008年立委敗選後前往中國大陸設立資本額5600萬的「鷗業新媒體」，與中國3大國營電信企業做生意，並以鷗業公司為申請人，自己為頭號發明人，向中國大陸知識產權局申請專利，其中大幅引用被美國制裁、有中共軍方背景的中國大陸華為、中興的大量專利，顯然對華為、中興的技術極為認同，從中興、華為學到許多。

凌濤質疑，昨天鄭運鵬才說，當全世界不採購華為設備時台灣若使用，等於讓主機被植入木馬屠城，請鄭運鵬用同樣標準檢驗，自己引用華為技術是否是「門戶洞開、喪權辱國」，出賣自己成為中共同路人？

此外，凌濤表示，鄭運鵬在提交的專利PCT（專利合作條約）申請書中，更註明自己住在「中國台灣省台北市」，國籍是「中國」，更附上明確聲明，強調他的地址、國籍確實跟表上所列一樣。凌濤質疑，鄭運鵬說他的人生經歷可以被檢驗，就請鄭運鵬說明是否曾經承認自己是中國台灣人，究竟「中國台灣」、「抗中保台」哪一個才是你？若認為資訊不實，歡迎鄭運鵬提告，但也擔心鄭運鵬反而會因此成為被法院認證的「中共同路人、華為同路人」。

有關鄭運鵬列出的地址「台北市中山區南京東路一段120號6樓之5」，凌濤強調，該地址並未列入鄭運鵬的財產申報中，是否是漏報？所有權人是誰？是否是借殼登記？且該地點在民國110年12月曾有實價登錄交易紀錄，價格高達8672萬元，鄭運鵬身為市長候選人，有必要向選民說清楚。

凌濤表示，兩岸經貿的交流沒有問題，但有問題的是民進黨的雙重的標準，鄭運鵬要用自己提出的標準來檢驗自己，這才是今天民進黨跟鄭運鵬遇到最大的危機。

台北市議員游淑慧則表示，最近傳出高端國產疫苗二期臨床實驗竟然是委託中資企業，非常諷刺。其實，行政院顧問鄭宏輝在2008年民進黨敗選後，到大陸成立「武漢全賀生物科技有限公司」，以「中國台灣」名義向中國申請商標註冊；民進黨籍前教育部長吳茂昆目前在中研院特聘研究員，也以文件「中國台灣」於大陸申請專利，這些例子看出，民進黨口口聲聲「台灣價值」，落選後台灣價值到中國實現，執政後又利用抗中保台在台灣牟取政治利益，人民幣、新台幣都要。

游淑慧強調，鄭運鵬應該交代目前在大陸還有沒有別的生意？當年的專利有沒有過期？專利在大陸衍生的商業利益如何？有沒有列入財產申報？賺人民幣不是罪惡，但民進黨把它說成是罪惡，希望桃園市民能檢驗這些雙標的政治人物。