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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／賴清德釋出「18歲公民權」影片：年輕人能承擔的比想像更多

▲副總統賴清德於陳時中競選總部成立大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

距離九合一大選剩下最後30天，由於當天也將進行「18歲公民權」修憲案，但通過門檻極高，民進黨近來全力催票。對此，在去年四項公投時，寫下輝煌戰績的副總統賴清德也釋出「18歲公民權」宣傳影片，強調「他們能承擔的責任，比我們想像的更多」。

在去年四項公投時，賴清德積極走訪全台各地宣講「四個不同意」，最終促成「南票北送」，順利守下四項公投。接著，面對30天後的九合一大選，以及「18歲公民權」修憲案，他除了啟動全台各地輔選任務之外，也積極為18歲公民權奔走催票。

賴清德在臉書上表示，11月26日不僅舉行九合一公職選舉，更要投台灣民主史上第一次的修憲複決案。他說，「18歲公民權」是各政黨一致的共識，卻要965萬高門檻的同意票，「我們有責任，給年輕人信心，給年輕人支持，讓年輕世代也能參與國家政策」。

賴清德說，全世界有超過200個國家的18歲年輕人，擁有投票的權利，而台灣的年輕人，毫無疑問也應該享有這項權利，並承擔起責任，「他們在乎的，比我們想像的更多。他們能承擔的，也比我們知道的更多」。

最後，賴清德呼籲，11月26日，投給年輕人，讓18歲公民權美夢成真；11月26日，投給民進黨提名候選人，讓台灣的民主路，更堅定穩固。

 

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