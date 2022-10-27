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黃敏惠「勇媽工商後援會」成立　蕭萬長、黃金平到場力挺

▲▼ 黃敏惠「勇媽工商後援會」成立，蕭萬長、黃金平等到場力挺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲黃敏惠「勇媽工商後援會」成立，蕭萬長、黃金平等到場力挺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

黃敏惠「勇媽工商後援會」26日成立大會，工業會、商業會、職業總工會等各界代表，站出來全力支持黃敏惠再拼連任。前副總統蕭萬長、前立法院長王金平，以及近22位現任及歷任立委也來到後援會現場助陣，政商界領袖齊聚力挺黃敏惠繼續為嘉義市拼經濟。

▲▼ 黃敏惠「勇媽工商後援會」成立，蕭萬長、黃金平等到場力挺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠在支持者簇擁下，和黨籍市議員候選人一同來到會場，逐一向熱情的工商界後援會成員握手。前副總統蕭萬長、前立法院長王金平也到場致贈菜頭、包粽，預祝黃敏惠高票連任。此外， 活動現場更號召了「立委助選團」前來讚聲，顯示出黃敏惠的好人緣。

出席的現任及前任立委包括李德維、溫玉霞、馬文君、廖婉汝、蔡鈴蘭、朱鳯芝、黃昭順、郭素春、羅淑蕾、柯淑敏、陳碧涵、曾蔡美佐、潘維剛、蔣乃辛、林永瑞、卓伯源、黃德福、李正宗、林滄敏、鄭逢時、張顯耀、陳根德等前來助陣，重量級人物一字排開，全力支持黃敏惠。

競選總部指出，今日成立的工商後援會包含了代表資方，由嘉義市的企業界、商業界、工廠、店家等組成的嘉義市商業會和嘉義市工業會兩大人民團體，以及代表勞方的嘉義市職業總工會、各行各業的基層職業工會、企業工會等共同組成，這也顯示黃敏惠拚經濟有成，業者有感，嘉義市各行各業力挺黃敏惠連任的決心。

▲▼ 黃敏惠「勇媽工商後援會」成立，蕭萬長、黃金平等到場力挺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

工商後援會成立現場，由黃敏惠親自授旗給嘉義市工業會理事長古宏麟 、嘉義市商業會理事長蕭秋勇、嘉義市職業總工會理事長高進添。蕭秋勇表示，嘉義市工商界今天大團結，大家絕對共同喊聲，唯一支持1號黃敏惠市長。

▲▼ 黃敏惠「勇媽工商後援會」成立，蕭萬長、黃金平等到場力挺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

王金平表示，嘉義市在各項評比中都有很好的成績，包括2020幸福城市全國第一，2021施政滿意度全國第一，2022年遠見五星市長等。王金平也在場籲請大家，一定要支持黃敏惠連任，將嘉義市推展成台灣最好的觀光城市，以及工商最進步的城市。

「嘉義市民很幸福，有阿惠來作大家的市長。」蕭萬長表示，從認識黃敏惠的爸爸開始，就知道黃阿惠是個人才，為人老實且一心一意為嘉義市打拼。蕭萬長說，因為黃敏惠有一個好的施政願景、藍圖，才讓嘉義市變成大家都稱讚的好地方，不止各行各業的營利事業銷售額連續三年都第一名，家庭可支配所得更連續三年破百萬，贏過台中、台南、高雄，嘉義市變成國際城市，變成雲嘉南的消費中心，「這都是黃敏惠拼經濟的證明！」

▲▼ 黃敏惠「勇媽工商後援會」成立，蕭萬長、黃金平等到場力挺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠在現場哽咽地說，四年前在大家都不看好的時候，她被問及難道忍心看嘉義市繼續沉淪，她說，為什麼自己叫作勇媽，是因為她一直學習勇敢媽媽的精神，就像家庭出現問題時，勇敢的媽媽一定第一個站出來。「如果沒有學習勇媽的精神，政治這條路真的走不下去。」黃敏惠說，自己有一個目標，就是幸福不止步，要讓小小的嘉義市被全台灣看見，未來也希望與工商界攜手合作，讓嘉義市成為台灣新都心。

「在過去四年，我們凝聚前進的力量，讓嘉義市超越嘉義市，我們希望能夠站上台灣的舞台，拚全世界。」黃敏惠表示，未來嘉義市將以「西區大發展」及「東區大進步」兩大發展引擎，推動十大旗艦計畫，包括以「三環三橫三縱新路網」，以及「雙鐵輕軌先行」的「生活新路網」建設城際軌道運輸系統，並以強化經貿、交通、醫療、教育、居住等五大產業的「西區大發展」磁吸鄰近人口移居。

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