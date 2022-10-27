日神人學者預測年底大選　民進黨恐比2018輸得更慘

▲前副總統陳建仁、總統蔡英文出席陳時中競選總部成立大會。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔子柔／綜合報導

日本學者小笠原欣幸堪稱台灣議題研究權威，他在2019年因和時任高雄市長韓國瑜會面的「遲到事件」獲得不少關注。他昨（26）日在臉書發文，預測年底選舉結果將是民進黨大敗、國民黨大勝。

小笠原欣幸認為，選戰結果會是5：15：1：1（民進黨、國民黨、民眾黨、無黨籍），並用3種圖示來標記預測結果，包括◎（當選的可能性很高）、〇（可能當選，但是領先的幅度不大）、△（有逆轉勝的可能性）。

▲小笠原欣幸認為，台北市選戰會由蔣萬安勝出。（圖／記者屠惠剛攝）



不過小笠原欣幸也說，他這次無法進行田野調查，沒有親自訪問選舉人士，所以有可能看錯、誤判，「我十一月中旬才訪問台灣，打算親自了解選情。到時候，我希望台灣朋友們給我指教」。

小笠原欣幸預測結果如下：

縣市 民進黨 國民黨 民眾黨／時力／無黨籍

基隆市 △蔡適應 〇謝國樑 陳薇仲 黃希賢

台北市 陳時中 〇蔣萬安 △黃珊珊

新北市 林佳龍 ◎侯友宜

桃園市 △鄭運鵬 〇張善政 賴香伶 鄭寶清

新竹縣 周江杰 ◎楊文科

新竹市 △沈慧虹 林耕仁 〇高虹安

苗栗縣 △徐定禎 謝福弘 〇鍾東錦

台中市 蔡其昌 ◎盧秀燕

彰化縣 黃秀芳 ◎王惠美

南投縣 蔡培慧 ◎許淑華

雲林縣 劉建國 ◎張麗善

嘉義縣 ◎翁章梁 王育敏

嘉義市 李俊俋 ◎黃敏惠

台南市 ◎黃偉哲 謝龍介

高雄市 ◎陳其邁 柯志恩

屏東縣 ◎周春米 蘇清泉

宜蘭縣 江聰淵 ◎林姿妙 陳琬惠

花蓮縣 KolasYotaka ◎徐榛蔚

台東縣 劉櫂豪 ◎饒慶鈴

澎湖縣 〇陳光復 △賴峰偉

金門縣 不提名 ◎楊鎮浯

連江縣 李問 ◎曹爾元／王忠銘