　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小笠原欣幸預測年底大選　民進黨恐輸得比2018更慘

▲前副總統陳建仁、總統蔡英文出席陳時中競選總部成立大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前副總統陳建仁、總統蔡英文出席陳時中競選總部成立大會。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔子柔／綜合報導

日本學者小笠原欣幸堪稱台灣議題研究權威，他在2019年因和時任高雄市長韓國瑜會面的「遲到事件」獲得不少關注。他昨（26）日在臉書發文，預測年底選舉結果將是民進黨大敗、國民黨大勝。

小笠原欣幸認為，選戰結果會是5：15：1：1（民進黨、國民黨、民眾黨、無黨籍），並用3種圖示來標記預測結果，包括◎（當選的可能性很高）、〇（可能當選，但是領先的幅度不大）、△（有逆轉勝的可能性）。

▲▼台北市長參選人選舉號次抽籤 陳時中 黃珊珊 蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲小笠原欣幸認為，台北市選戰會由蔣萬安勝出。（圖／記者屠惠剛攝）

不過小笠原欣幸也說，他這次無法進行田野調查，沒有親自訪問選舉人士，所以有可能看錯、誤判，「我十一月中旬才訪問台灣，打算親自了解選情。到時候，我希望台灣朋友們給我指教」。

小笠原欣幸預測結果如下：

縣市　民進黨　 國民黨 　民眾黨／時力／無黨籍

基隆市　△蔡適應　〇謝國樑　陳薇仲　黃希賢

台北市　 陳時中　〇蔣萬安　△黃珊珊

新北市 　林佳龍　◎侯友宜

桃園市　△鄭運鵬　〇張善政　賴香伶　鄭寶清

新竹縣 　周江杰　◎楊文科

新竹市　△沈慧虹　林耕仁　〇高虹安

苗栗縣　△徐定禎　謝福弘　〇鍾東錦

台中市　 蔡其昌　◎盧秀燕

彰化縣　 黃秀芳　◎王惠美

南投縣　 蔡培慧　◎許淑華

雲林縣　 劉建國　◎張麗善

嘉義縣　◎翁章梁　王育敏

嘉義市　 李俊俋　◎黃敏惠

台南市　◎黃偉哲　謝龍介

高雄市　◎陳其邁　柯志恩

屏東縣　◎周春米　蘇清泉

宜蘭縣　 江聰淵　◎林姿妙　陳琬惠

花蓮縣　 KolasYotaka　◎徐榛蔚

台東縣　 劉櫂豪　◎饒慶鈴

澎湖縣　〇陳光復　△賴峰偉

金門縣　 不提名　◎楊鎮浯

連江縣　 李問　◎曹爾元／王忠銘

ET快訊
網美「逃出柬埔寨」返台拍AV　推特被停了！連小帳也被鎖
曹格半夜連續PO文「我在台北。她呢？」　崩潰揭無助心聲：沒有
捉姦片！醫師夫車震「下空」護理師　正宮醫院前提親納妾
快訊／台南某科大男大生深夜墜樓　警消到場已明顯死亡
游淑慧認愛三立高層被罵翻　曝心裡話「請相信我的智商」
台中「水泥灌桶封屍」2年！死者前女友疑涉案　警追共犯
奈格颱風今將生成「威脅不可小覷」　吳德榮曝1條件：影響恐加劇
15奧客「自帶食材」煮小火鍋　閉店不走留負評：肉送太少很尷尬
聯邦公務員「隱匿接觸台灣海軍」被捕！　恐遭最重判刑20年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

桃園受「換堅」元氣大傷！張善政吃定心丸　鄭運鵬打「肯定鄭文燦」牌

北市倒數1個月　陳推政策守鐵粉、蔣監督執政黨、黃搶失望票

蔡英文、陳時中首度合體「廟口開講」　向鄉親說明對台北的願景

游淑慧認愛三立高層被罵翻　曝心裡話「請相信我的智商」

日神人學者預測年底大選　民進黨恐比2018輸得更慘

周玉蔻踢館「日本學者」預測選舉結果　小笠原分析：民進黨有利

游淑慧認熱戀三立高層「藍粉罵翻」！韓國瑜送39字暖爆　風向秒轉彎

陸軍4士兵拍抖音跳舞被汰除　官兵匿名挺：當兵不是為了當乖寶寶

幕後／評陳時中「在同溫層裡戰鬥」　綠操盤手大膽預言勝負2關鍵

直擊／蔡英文助選陳時中嘀咕「講到哪了」　注意力被牠吸走

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

周湯豪爆女偶像新歡！工作室過夜8hrs　同款鞋曝光…親回兩人關係

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

KID坤達金鐘紅毯「致敬小鬼」！　復刻3年前跳躍：我們完整了

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

台中桶屍命案！廠房傳惡臭　水泥塊冒左手...鎖定1女調查

桃園受「換堅」元氣大傷！張善政吃定心丸　鄭運鵬打「肯定鄭文燦」牌

北市倒數1個月　陳推政策守鐵粉、蔣監督執政黨、黃搶失望票

蔡英文、陳時中首度合體「廟口開講」　向鄉親說明對台北的願景

游淑慧認愛三立高層被罵翻　曝心裡話「請相信我的智商」

日神人學者預測年底大選　民進黨恐比2018輸得更慘

周玉蔻踢館「日本學者」預測選舉結果　小笠原分析：民進黨有利

游淑慧認熱戀三立高層「藍粉罵翻」！韓國瑜送39字暖爆　風向秒轉彎

陸軍4士兵拍抖音跳舞被汰除　官兵匿名挺：當兵不是為了當乖寶寶

幕後／評陳時中「在同溫層裡戰鬥」　綠操盤手大膽預言勝負2關鍵

直擊／蔡英文助選陳時中嘀咕「講到哪了」　注意力被牠吸走

IWC飛行錶換迷彩裝　聯名錶帶好潮

網美「逃出柬埔寨」返台拍AV　推特被停了！連小帳也被鎖

桃園受「換堅」元氣大傷！張善政吃定心丸　鄭運鵬打「肯定鄭文燦」牌

快訊／桃園汽車旅館凌晨大火！濃煙火舌狂竄　燒毀10汽車、6機車

紅雀41歲大學長再戰一年！韋恩萊特拚200勝里程碑

快訊／北市「忠孝新生站」外車禍　轎跑車衝分隔島車頭毀

快訊／國1岡山北向4車連環撞　橫跨3車道回堵4公里

北市倒數1個月　陳推政策守鐵粉、蔣監督執政黨、黃搶失望票

大白鵝狂追！爺「把孫女當甩棍」迴旋爆擊　10秒影片曝光

LEXUS將推「全新入門跨界休旅」！售價跟TOYOTA RAV4有得拚

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

政治熱門新聞

游淑慧認熱戀三立高層遭罵翻！韓國瑜送39字暖爆

日學者預測年底大選　民進黨恐比2018更慘

游淑慧認愛被罵翻：請相信我的智商

日本神人學者預測縣市長選舉：北市他會贏

獨／網美逃出柬埔寨回台拍AV遭嘲諷　本尊親述改當女優原因

陸軍4兵拍抖音被汰除　基層匿名喊冤

快訊／拜票後腦著地重摔　楊植斗親曝身體狀況：還有點不適會再回診

周玉蔻踢館日學者預測選舉結果　小笠原：民進黨有利

PTT八卦板挺國台辦：聽到台灣民心

蔡英文暗酸韓國瑜「輸給我了」　讚陳時中很耐操：一定勝選

快訊／林佳龍快篩陽性確診　將缺席明日全部行程

評陳時中「在同溫層裡戰鬥」　綠操盤手預言勝負2關鍵

ET民調／新竹「雙虹」激戰！高虹安支持度37.8%居冠　69.7%泛藍力挺

直擊／蔡英文助選陳時中嘀咕「講到哪了」　注意力被牠吸走

更多熱門

相關新聞

黃敏惠工商後援會　蕭萬長到場

黃敏惠工商後援會　蕭萬長到場

黃敏惠「勇媽工商後援會」26日成立大會，工業會、商業會、職業總工會等各界代表，站出來全力支持黃敏惠再拼連任。前副總統蕭萬長、前立法院長王金平，以及近22位現任及歷任立委也來到後援會現場助陣，政商界領袖齊聚力挺黃敏惠繼續為嘉義市拼經濟。

周玉蔻踢館日學者預測選舉結果　小笠原：民進黨有利

周玉蔻踢館日學者預測選舉結果　小笠原：民進黨有利

游淑慧認熱戀三立高層遭罵翻！韓國瑜送39字暖爆

游淑慧認熱戀三立高層遭罵翻！韓國瑜送39字暖爆

蔡英文暗酸韓國瑜「輸給我了」　讚陳時中很耐操：一定勝選

蔡英文暗酸韓國瑜「輸給我了」　讚陳時中很耐操：一定勝選

快訊／林佳龍快篩陽性確診　將缺席明日全部行程

快訊／林佳龍快篩陽性確診　將缺席明日全部行程

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

51歲前主播罹癌病逝　遺願曝光

路上看到漂亮特斯拉　「副駕正妹開窗」網尖叫：太親民

老公爽中9億頭不告訴老婆：怕她不工作了

曹格突PO：我老婆愛這個人！　刪文又嗆「隨便攻擊」

準奈格關鍵轉彎到家門口！3天豪雨彈

16大媽包劇組翻拍《甄嬛傳》：退休太無聊

奈格颱風最快今生成　雨彈炸2區「紫到發黑」

第一眼看到什麼動物？秒測「真實人格」

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

小隻馬嫁巨人尪　被問會痛嗎霸氣回應

台灣清水健是他！「超猛外型曝光」女優超愛

奧客帶食材煮小火鍋　還留負評：肉送太少

更多

最夯影音

更多
張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚
偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面