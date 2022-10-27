游淑慧認愛三立高層被罵翻　曝心裡話「請相信我的智商」

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨台北市議員游淑慧與親綠媒體《三立新聞網》總編輯劉世澤相戀，掀起部分藍營支持者不滿。游淑慧26日在政論節目上說出心裡話，表示很多支持者其實是怕她被騙、被綠化，「那我只能說要拜託大家，相信我的智商，我的智商應該就是選了一個會尊重我的人，會包容我的人。」

▲游淑慧認愛《三立新聞網》總編輯劉世澤。（圖／記者袁茵翻攝）

游淑慧在26日播出的政論節目《少康戰情室》中被問到戀情，主持人趙少康提問，聽說很多藍營支持者打電話到游淑慧的辦事處罵，「他們為什麼，這好事為什麼要罵呢？」

游淑慧表示，每一個女生應該都有談戀愛的經驗，可能因為自己是大齡剩女，所以戀情曝光引起特別多關注跟恭喜，當然還是有一些藍營支持者不諒解或是不理解，怕她被騙、怕這些是綠營的陰謀、怕她被綠化或是戰鬥力減弱，各式各樣的操心都有，「那我只能說要拜託大家，相信我的智商，我的智商應該就是選了一個會尊重我的人，會包容我的人，然後我也有我自己的原則，跟我的價值判斷。」

趙少康聽完也認同說道，政治歸政治，感情歸感情，一個人的生活不是只有政治，而是有很多面向，每個人當然都可以有志同道合的人，也可以提出不同意見，「哪有說搞了政治以後就不能談感情。」

游淑慧透露，其實她的爸媽、外公、阿公通通都是民進黨的支持者，這件事情她常常在節目上講，「我從一開始畢業到現在都不斷被質疑，我怎麼會在新黨、我怎麼會在國民黨？可是那又怎麼樣，我還是愛我的家人，我的家人還是很疼我。」