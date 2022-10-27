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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文、陳時中首度合體「廟口開講」　向鄉親說明對台北的願景

▲▼陳時中與蔡英文出席廟口開講活動。（圖／陳時中競選總部提供，下圖同）

▲蔡英文（左）與陳時中（右）出席慈聖宮廟口開講活動。（圖／陳時中競選團隊提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中昨（26日）與民進黨主席蔡英文總統一同到大稻埕慈聖宮「廟口開講」，現場擠進破千民眾，場面非常熱鬧。昨天一同出席的包含內政部長徐國勇、兼競總總幹事／立委吳思瑤、競總副主委兼分區總督導／立委何志偉、競總發言人／立委莊瑞雄、林楚茵、競總發言人莊均緯、大同區後援會總會長廖武治，以及市議員候選人梁文傑、王世堅、顏若芳、陳怡君、何孟樺。

▲▼陳時中與蔡英文出席廟口開講活動。（圖／陳時中競選總部提供，下圖同）

陳時中表示，大同區是人文薈萃的地方，也是將來要發展文創觀光非常重要的地方。他也是在大同區出生的，選舉的第一站就是在霞海城隍廟開始，這個地方是台北的根，很多政治文化、宮廟文化、街區文化都從這邊開始。

陳時中也向民眾說明未來當選台北市長後，對於台北市的願景。首先，陳時中表示，未來當選市長，要成立國際事務局，台北要做台灣的首都，要讓世界看到台北，就需要有國際事務局做城市外交、招商引資、把總部經濟帶來，也要向海外推銷台北特色振興城市觀光。

針對都市更新部分，陳時中表示，未來要積極推動整建住宅、海砂屋、危險建築等211處改建；都更處與住嘟中心人力編制倍增；建立預審制度，及早起動都更作業。有關挺樂齡部分，包含發放敬老津貼1500元；專案輔導老舊公寓裝電梯；銀髮運動專業指導、市府協助處理歡唱版權爭議；發展社區關懷圈、設置高齡就業平台，兼顧身心靈健康與經濟保障。

有關「撐青年」政策，包含台北人租屋補貼加碼1500元；社會住宅租金調降10%；加碼職訓、尋職交通補貼。「助成家」部分，包含爸爸孕產育兒衛教支持；新手父母育兒指導員，預防與緩解產後憂鬱；坐月子補助36000元；職訓期間托育補助加倍。「愛兒童」政策，包含更彈性的臨托系統、擴大公幼名額、公私協力推動在校安親；改善學校周邊交通安全，打造通學巷安全通行；推動遊中學，打造快樂童年；6-18歲發放藝遊券每年1500元。

最後，陳時中表示，11月26日，拜託大家支持陳時中一票、民進黨提名議員一票，以及18歲公民權，讓民主的精神接軌國際，給年輕人選擇國家未來的權利。

蔡英文表示，陳時中當選，一定會照顧大家，她聽完陳時中說明政策後，稱讚陳時中非常有料，也真的很認真，每一件事情都有考慮過、評估過，也有執行的計畫。蔡英文表示，她有三件事情跟陳時中一起做過，因此對他非常有信心，做的過程中都備極艱辛，可是大家都完成了。第一，過去她擔任行政院副院長時，陳時中擔任衛生署副署長，推動二代健保的改革，讓健保有一個新的開始；第二，推動長照2.0，從2016年的50億到現在預算已經600億，明年的預算更高達649億，服務對象從10萬人，到現在已經40萬，還在增加當中；第三，就是一起走過COVID-19防疫，這段歷程真的很艱辛，一個指揮官每天帶領行政院相關部會的人，每天要照顧這麼多人，這種領導力是很不得了的。

蔡英文認為，人民要快樂幸福，做事的人就要承擔，要膽大心細、忍辱負重、隨時保持警覺，讓人民過更好的生活。台北市是首都，首都需要大改造，大改造就是需要向陳時中這樣的人，能夠挑起責任、指揮一個大的軍團、扛得住壓力，我們要一起，讓陳時中當選台北市長。

▲▼陳時中與蔡英文出席廟口開講活動。（圖／陳時中競選總部提供，下圖同）

▲▼陳時中與蔡英文出席廟口開講活動。（圖／陳時中競選總部提供，下圖同）

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