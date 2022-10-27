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馬斯克扛水槽造訪推特總部　1細節暗指440億美元收購案成了

記者崔子柔／綜合報導

特斯拉創辦人、全球首富馬斯克（Elon Musk）收購推特的案子因官司問題遲遲未果，不過他今（27）日PO出自己搬著水槽到推特總部的影片，還將自介改為「推特領導人」（Chief Twit），疑似代表收購即將完成。

馬斯克在推特PO出影片，寫下「進入了推特總部－花些時間思考一下，你將會理解的（Entering Twitter HQ–let that sink in）！」。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲馬斯克造訪舊金山推特總部。（圖／翻攝自推特）

畫面中可見，馬斯克雙手捧著一個水槽走進位在美國舊金山的推特總部辦公室。水槽英文為sink，而let that sink in是一種英文口語表達慣用語，也是一個網路迷因的用詞。

此外，馬斯克還將他推特上的自介改成「推特領導人」（Chief Twit），似乎在暗示著自己已經要成為推特的老闆。先前有知情人士透露，馬斯克承諾收購推特的共同投資者，會在28日前完成收購。

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