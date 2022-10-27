西濱西湖溪橋連2車禍！油罐車貨車撞護欄　疑施工標示不清釀禍

記者蔡文淵／苗栗報導

台61線西濱快速道路西湖溪橋改建工程去年12月施工後，因車道封閉改道，已發生多起車禍事故，27日再傳2起事故，苗栗後龍路段27日清晨，在短短1小時內，南、北車道各發生一起大貨車、油罐車衝撞護欄事故，造成其中一名大貨車司機受傷送醫。

▲西濱公路苗栗後龍施工路段27日清晨1小時內南、北向車道各發生1件大型車輛衝撞改道護欄意外，其中1大貨車駕駛受傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

27日清晨6時許，1輛大貨車行經台61線南下106.9k處，突然失控撞及改道水泥紐澤西護欄，大貨車司機受傷送醫，不到1小時另1部油罐車則在北上車道107.2k處，不明原因撞及改道水泥紐澤西護欄，幸好司機無礙，2起事故地點相距不到300公尺，2名駕駛排除酒駕，肇事原因正由警方調查中。

台61線西濱快速道路後龍段西湖溪橋因啟用達25年，並因位處西湖溪海口，受到含鹽海風吹襲，造成橋體嚴重鏽蝕，交通部公路總局斥資21億改建，自110年11月開工，預計114年4月完工，配合工程需要，自後龍至白沙屯間路段封路改道，但因該路段正逢下坡彎道，封路改道以來已經造成多起車禍事故，苗栗縣警局對此也提出多次改善建議，但仍無法阻止事故再發生，只能提醒用路人行經施工路段減速慢行，以策安全。