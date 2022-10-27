苗栗苑裡重劃區2車相撞相疊插田裡　2女駕駛+4歲男童受傷送醫

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗苑裡鎮上館里農田重劃區26日傍晚發生碰撞車禍，2部自小客車行經一處無號誌路口擦撞後都栽進路旁稻田，車頭朝下相疊在一起，2名女駕駛及1名男童受輕傷，分別被送醫治療，警方已排除雙方酒駕，肇事責任有待釐清。

▲２車在無號誌路口碰撞後栽進路旁田裡，車頭朝下相疊在一起，２車共３人輕傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

車禍地點是上館十二路和上館七路的無號誌路口，警消抵達現場後發現2部事故車輛相疊、車頭朝下插在路旁稻田，路口一座灌渠水閘門也被撞壞傾斜，現場3名傷者已由其他民眾協助脫困，其中還有一名4歲男童，檢傷結果都是輕傷，分別送苑裡李綜合醫院及大甲光田醫院就醫。

警方初步調查，33歲林姓女駕駛開灰色自小客車，在上館十二路東往西行，52歲張姓女駕駛開綠色自小客車，在上館七路南往北行，2車行經該處無號誌路口發生碰撞，據了解，當時張女是從幼兒園接下課的4歲姪子回家途中發生車禍，受到相當大的驚嚇，所幸2人都沒有嚴重創傷，另名林姓女駕駛則手部擦挫傷，無大礙。

通霄警分局表示，因該路段沒有路口監視器，車禍事故原因及肇事責任需待進一步調查釐清。

苑裡鎮農地重劃區道路設計都是棋盤式垂直交叉，但一般農路通常沒有設置交通號誌控管，路口碰撞車禍頻傳，當地民眾形容「幾乎每天都有」!地方對此憂心忡忡，設施未改善前只能提醒用路人行車要注意速度以及禮讓。

▲▼２車在無號誌路口碰撞後栽進路旁田裡，車頭朝下相疊在一起，２車共３人輕傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

