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台中桶屍案10多坪廠房只放水泥桶　女房客見警方上門反應曝

記者游瓊華、許權毅／台中報導

台中市神岡區一處工廠傳出驚悚桶屍命案，60歲林姓男子在整理出租給一名女租客的工廠時，意外發現空蕩蕩的工廠竟有一桶水泥屍嚇得報案。警方到場發現，一名身分不明男子被用布條以木乃伊式裹屍、外層還套上塑膠袋，被棄置在四方型橘色塑膠桶內，上面再鋪滿一層水泥蓋住，另外現場還發現水泥攪拌器、一條棉被。警方循線找到該名女租客，下午4點將人帶回分局，據悉，該名女子見到警方上門時嚇了一跳，但後續面對警方詢問都沉默以對。

▲台中桶屍曝光，警方將男性遺體運往殯儀館。（圖／記者許權毅攝）

▲台中桶屍曝光，警方將男性遺體運往殯儀館。（圖／記者許權毅攝）

警方初判，男子已死了2年以上，身體雖大致完好，沒有肢解，但已蠟化、面目全非，看不出容貌，也採不到指紋，裝屍的塑膠袋底部還有黑色液體發出惡臭。警方透過關係找來家屬，但家屬到了現場，看到大陣仗的媒體，根本不敢靠近，拿照片給家屬看，亦無法確定身份。

▲豐原分局副分局長何孟宗。（圖／記者許權毅攝）

▲豐原分局副分局長何孟宗說明案情。（圖／記者許權毅攝）

警方調查，60歲的林男在神岡區承租A、B兩間相連工廠，並將10多坪的A廠於2019年再分租給該名30多歲女租客，雙方簽訂一年租約，109年到期女租客口頭承諾要續租，但卻未再支付任何租金，事隔2年林男欲將A廠收回使用，今天（26日）帶著員工前往A廠清理，打開發現A廠內空蕩蕩，但有一大型橘色塑膠桶裝滿水泥、一水泥攪拌器以及一條棉被。

林男供稱，正當他們要清空A廠，打算將水泥桶等物品移到B廠時，聞到難以忍受的惡臭，遂傾倒塑膠桶欲將水泥倒出，孰料水泥落地後碎裂成好幾塊，當中還有一塑膠袋，打開塑膠袋看赫見一隻左手上臂，且左手手上有一手表，嚇得報案。警方趕到現場發現水泥攪拌器及棉被在A工廠，水泥塊及塑膠桶在B廠，趕緊拉起封鎖線。

檢方晚間已請葬儀社將屍體移至殯儀館，明天（27日）進行相驗，並由鑑識中心人員採集DNA，和家人比對，加上訪查死者親友，是否能指認出身份，死者身份未定，後續偵查作為也就難以進行。

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