快訊／蔡英文暗酸韓國瑜「輸給我了」　狂讚陳時中很耐操：一定勝選

▲蔡英文今天晚間首度參加陳時中「廟口開講」活動，現場人潮爆滿。（圖／記者黃克翔攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

身兼民進黨主席的總統蔡英文26日晚間親赴大同區慈聖宮，參加台北市長候選人陳時中第五場「廟口開講」活動，蔡說，台北市是自己長大的地方，她一定要來聽一下陳時中講什麼；蔡在會中隔空回應高雄市前市長韓國瑜「愁眉苦臉」說表示，陳時中擔任指揮官期間，用「撲克牌臉」主持防疫記者會，但當時沒有人認為他是撲克牌臉，怎麼現在有人說他呢？她開玩笑說，「說他那個人也有說過我，說我長得白白胖胖的，可是他輸給我了」，所以陳時中一定會勝選的。

陳時中今天晚間前往慈聖宮參加廟口開講活動，現場人潮爆滿，活動才剛開始600張椅子全坐滿，群眾塞滿慈聖宮前的小廣場，外溢到周邊巷弄，估約破千人。陳時中會中花了超過38分鐘暢聊政見，一度讓主持人不得不出聲打斷提醒「只有20分鐘」，但蔡隨即示意繼續講，引發支持者哄堂大笑。

蔡英文致詞時展現親和力，還向支持者說，「我認得你！」2020年她的選票在大同區開得不錯，感謝大家，還說「我一點都不在乎他（指陳時中）的票超過我的票」，請當時支持自己的人也要支持陳時中，讓陳時中凍蒜，回去也要拉票，「我有點同情你們，因為你們要去拉票，要替陳時中講政見，剛剛有沒有寫筆記？」還跟陳時中開玩笑說，陳應該給支持者筆記，讓他們可以去宣傳。而支持者則高呼：「我們都用錄影片的啦！」

蔡英文表示，陳時中真的很認真，他每件事情都有仔細的考慮、評估過，且他也有執行的計畫，「他選台北市長是選真的餒，他真的要做餒！我花了30分鐘坐在那裡聽他講完，他實在是很有料，他絕對做得到」。

蔡英文並指，她與陳時中曾一起完成3件事情，一是自己擔任行政院副院長時，陳時中擔任衛生署副署長，一起推動二代健保，健保的改革是在陳時中手上開始，這條路非常的難且困難重重，顯示陳時中不怕挑戰困難，所有的人都可以得到他的照顧；二是推動「長照2.0」，預算從原本一年50億元，增加到明年649億元，服務對象從10萬人增加到40幾萬人，而且人數持續增加中；三是Covid-19的防疫，每一天下午2點鐘打開電視，第一個鏡頭就是陳時中。

蔡英文也隔空回應韓國瑜日前批評陳時中「愁眉苦臉」一語說，當時沒有人覺得陳時中是「撲克牌臉」？怎麼現在有人說他呢？她暗酸說，「說他那個人也有說過我，說我長得白白胖胖的，可是他輸給我了」，所以陳時中一定會勝選的，陳時中的臉看起來就「很耐操」，大讚陳很耐操、會領導，又懂得忍辱負重。

值得一提的是，蔡英文演說過程中出現一段有趣的小插曲，現場有一隻貓咪不斷在演講台上晃來晃去，讓愛貓的蔡英文忍不住中斷演講說，這隻貓都不怕人耶，「這個地方有靈氣餒！」引發支持者搖旗吶喊，主持人莊瑞雄則喊說「凍蒜啦」。