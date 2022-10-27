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異國料理競賽　越籍新住民阮苡蓁榮獲雙金得獎作品「融合台灣」

▲異國料理競賽，越籍新住民阮苡蓁榮獲雙金。（圖／第二專長提供）

▲越南美食日受歡迎。（圖／阮苡蓁臉書）。

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市2022第六屆國際青年創意美學線上競賽，成績於日前揭曉、28日舉行頒獎。越籍新住民阮苡蓁分別於異國料理特色小吃組、特色餐廳菜組，拿下2個金牌。主辦單位桃園市第二專長發展協會理事長梁淑貞說，台灣新住民、新二代人口不斷增加，使異國美食受到歡迎，異國料理競賽也吸引許多新住民姐妹報名參賽，相互觀摩也互拚廚藝。

▲異國料理競賽，越籍新住民阮苡蓁榮獲雙金。（圖／第二專長提供）

▲異國料理競賽，越籍新住民阮苡蓁榮獲雙金。（圖／第二專長提供）

在今年餐飲競賽項目-異國料理特色小吃組、特色餐廳菜組，拿下2個金牌的阮苡蓁說，她得獎的作品名稱「融合台灣」，是用台灣的地圖盤子和越南地圖的盤子結合，擺上越南的北中南的特色菜，就像許多的新住民在台灣一樣，把台灣當成第二個家，融合在一起。

▲異國料理競賽，越籍新住民阮苡蓁榮獲雙金。（圖／第二專長提供）

阮苡蓁並感謝董寶翎和慧圓兩位老師的鼓勵，讓原本平凡家庭煮婦的她，在台灣因為學習而增加自己的專業技能，提升自己的信心，最重要的是，可以把越南道地的美食和大家分享，以美食和更多人交流。

▲異國料理競賽，越籍新住民阮苡蓁榮獲雙金。（圖／第二專長提供）

梁淑貞理事長表示，今年競賽亮點在於果凍花及異國料理的組別，果凍花匯集了國內外的金牌佼佼者一同競技，作品足見其用心；異國料理則是開出了超過10個組別的項目-包含異國料理餐廳菜組、異國特色小吃組、異國特色甜點組及異國兒童特色點心組等等，線上競賽提供了國外選手技術交流與展現學習成果的競賽平台。

這項競賽共有超過2000名來自14個國家選手報名參賽，28日於楊梅區中華人才培訓中心辦理頒獎和創業講座暨創新技術成果發表，邀請桃園市市長鄭文燦、議長邱奕勝，青年局局長陳冠穎及教育局局長林明裕等產、官、學界人士參與，擴大競賽交流視野，同時增進人才與產業媒合機會。

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