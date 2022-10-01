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印尼自助餐夾4菜噴700元！內行揭合理價驚：真的當台灣人盤子

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

▲原PO吃印尼自助餐噴了700元。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我喜歡吃越南菜、印尼菜、泰國菜。」一位喜愛異國料理的男網友在「爆廢公社公開版」發文，說他吃這類型的自助餐或便當，一餐通常是150～200元，近日去一間印尼自助餐買了4樣菜加蛋，再包一盒白飯，結帳價格讓他嚇呆。菜色照曝光後，網友也傻眼，「都能吃吃到飽了」、「把台灣人當盤子吧！」

這位男網友文中表示，通常他去吃這類型的自助餐或便當時，一餐花個150～200元很正常，接著PO出幾張照片，說他最近到一間印尼自助餐買飯，明明沒夾多少卻大噴錢，「買了印尼菜，踩到地雷。#這樣就700元」、「吃了幾10家東南亞餐廳，台北地下街、桃園後站、新竹苗栗頭份，這家最貴。」

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只見原PO一共用了3個紙餐盒，其中一盒裝白飯，另外兩盒裝菜。菜色部分，碎牛肉、波羅蜜菜各半盒，裝了大約8分滿；另一盒則有牛肚、天貝，加上一顆雞蛋，看起來是6、7分滿。更傻眼的是，老闆稱香料是從印尼進口，還說「看看日本料理為什麼那麼貴，日本空運到台灣才2小時，印尼空運要5小時。」

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

▲男子只夾了4樣菜加1顆蛋，還有一盒白飯而已。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

原PO忍不住直呼，「這是什麼邏輯？」也在留言處表示，原本以為4～500元就差不多，怎麼也沒想到老闆一算就是700元，但都已經夾菜了，到櫃台前老闆喊多少就得付多少，不付又怕被說是奧客。

照片一出，其他人都無法接受，「是我就直接轉頭走了，你還付得下去喔」、「真的當台灣人是盤子」、「好像吃牛排跟自助吧比較划算」、「好像不如去吃烤肉、火鍋吃到飽」、「香料而已，單純共盤仔啦！如果好吃，這些300元合理價格。」也有人指出是店家問題，「看他的Google評價，很多印尼人也給一顆星唷！」

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