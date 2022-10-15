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第6屆國際青年創意美學競賽　2150參賽作品線上評審10／17公布

▲2022國際青年創意美學競賽線上評審

▲2022國際青年創意美學競賽線上評審。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

深受國內技職學校重視的「桃園市2022第六屆國際青年創意美學線上競賽」，今年吸引13個國家，2150位選手參賽。主辦單位桃園市第二專長發展協會14日，於楊梅區中華汽車人才培訓中心進行線上評審。理事長梁淑貞指出，評審過程全程錄影，評選過程公平公開且公正，評選結果17日公布、28日舉行頒獎。

▲2022國際青年創意美學競賽線上評審

▲理事長梁淑貞(左六)指出，國際青年創意美學競賽，讓技職生的努力被看見。（圖／記者楊淑媛攝）

梁淑貞表示，2022國際青年創意美學競賽從今年6月開始報名，迄9月中旬截止，有13個國家的選手參與，包含台灣、泰國、越南、印尼、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、波蘭、香港、日本、瓜地馬拉、美國、澳洲、新加坡等選手參賽，共176組，超過2150位的選手報名參賽。

▲2022國際青年創意美學競賽線上評審

▲評審宣誓。（圖／記者楊淑媛攝）

參賽作品分為靜態、動態組，參賽選手們將作品製作成影像，再由350位評審們線上評分選出優秀作品。比賽項目分別為異國料理、原住民料理、台灣中西餐、美容美髮組、工藝組、餐飲烘焙、咖啡、調酒（傳調、花調）等。

▲2022國際青年創意美學競賽線上評審

▲350位評審來自不同技職專業菁英。（圖／記者楊淑媛攝）

而今天來自全國大專校院、高中職專業老師、業界菁英的評審中，更有多名遠從國外應聘前來，幸運的是，來自國外的評審，昨天抵達台灣正好遇到邊境解封，完全不用居隔，350位評審今天於進行宣誓後，現場以電腦方式，進行嚴謹的線上評審作業。

▲2022國際青年創意美學競賽線上評審

▲評審團有多位是來自國外，專業菁英雲集。（圖／記者楊淑媛攝）

梁淑貞表示，技職教育發展與產業環境息息相關，技職人才帶動國家整體經濟動能，是產業發展的重要推手，為了能讓技職生的努力被看見，桃園市第二專長發展協會也以此為目標，於疫期推動線上競賽，亦將於頒獎活動中，辦理創業講座暨創新技術成果發表，擴大競賽交流視野，同時增進人才與產業媒合機會。

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關鍵字：

2022國際青年創意美學競賽線上評審桃園市第二專長發展協會

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