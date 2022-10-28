桃園2022國際青年創意美學競賽頒獎　明年成立技職青創中心

▲市長鄭文燦(左三)表示，越來越多新住民參加技職競賽。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市2022第六屆國際青年創意美學線上競賽，優勝成績揭曉，28日於中華汽車人才培訓中心，舉行頒獎典禮。市長鄭文燦表示，桃園非常注重技職教育，和服務業的職場培訓，透過這項競賽活動的舉辦，給在職場中認真努力的達人們更多重視和鼓勵；另外，市府青年局技職達人青創中心，也即將在明年成立，持續支持技職方面的培訓。

▲技職教育日受重視。（圖／記者楊淑媛攝）

主辦單位桃園市第二專長發展協會理事長梁淑貞表示，國際青年創意美學競賽，持續舉辦六屆，感謝鄭市長和市府教育局、青年局的全力支持；而這項活動往年皆採實體競賽，自去年開始因疫情為考量選手參賽權益及疫情發展，改採線上辦理。青年線上競賽方面，有超過2,000名、14個國家(台灣、泰國、越南、印尼、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、波蘭、中國(香港)、日本、瓜地馬拉、美國、澳洲、新加坡等各國共175組的選手報名參賽。

▲議長邱奕勝頒獎給榮獲創意商店規劃設計組金牌選手，南亞技術學院學生杜靖琦(右二) 。（圖／記者楊淑媛攝）

第六屆競賽分為三個主題，分別是創業講座、創新技術成果發表及線上競賽。創業講座中分別邀請太空人科技-童郁瑜、Queen整體設計公司-張珉瑄、苡冪工作室-林美怡、旅電科技股份有限公司-廖書緯、好時光藝術創作工作室-蔡佳穎等五位成功創業青年者。

▲教育局長林明裕(左二)強調，技職競賽增加技職人才和產業媒合機會。（圖／記者楊淑媛攝）

另就創業常見面臨的課題-資金與貸款需求，邀請業界人才－小林眼鏡吳岳駿經理傳遞創業概念及臺北商業大學創意設計與經營研究所專任教授兼所長陳春富教授，補充青年創業貸款及政府資金尋求方面等說明，同時由知名成功創業家－玫瑰花蕾有限公司陳春方總經理進行成功的人生創業經歷與理念分享。

▲來自美國的果凍花老師呂文媛(右三）帶領學生參賽拿下6金。▼邱議長頒獎。（圖／記者楊淑媛攝）

今年競賽亮點在於果凍花及異國料理的組別，果凍花匯集了國內外的金牌佼佼者一同競技，作品足見其用心；異國料理則是開出了超過10個組別的項目-包含異國料理餐廳菜組、異國特色小吃組、異國特色甜點組及異國兒童特色點心組等等，線上競賽提供了國外選手技術交流與展現學習成果的競賽平台。

包括：市長鄭文燦、議長邱奕勝、市議員彭俊豪、教育局局長林明裕、青年事務局局長陳冠穎以及產、學界人士、評審及受獎選手數百人陸續出席，場面熱絡。