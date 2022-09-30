1人499元嚐遍13道異國料理再逛國美館　中市府力推野餐半日遊

▲▼台中市政府力推野餐半日遊，1人只要499元就能嚐遍13道異國料理，吃完還可逛美術館。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

隨著疫情逐漸解封，政府已朝開放出國旅遊或減少自我隔離天數規劃，台中市政府和國家美術館前的美術園道商圈業者面對後疫情時代，力推草地野餐PARTY半日遊，假日帶著全家人走一趟美術園道，不但可以嚐遍10國、13道異國料理，邊吃邊欣賞異國雜耍、肚皮舞，吃飽後還可逛逛國美館，肚皮飽了，心也滿足了，最重要的是1人才499元。

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台中市政府配合後疫情時代的防疫新生活，有別於去年在美術園道戶外辦桌，今年以草地野餐的嘉年華形式，讓民眾來享受假日午后悠閒的異國美食之旅，家人或好友一同坐在美術園道草皮上，品嚐10個國家的13道特色美食，還可欣賞肚皮舞、小丑雜耍、音樂演奏，還有特色DIY，吃完價值10萬，近200份的摸彩。

異國美食野餐PARTY訂於10月22日開趴，包括芋香鴨盒酥、義式肉醬千層麵、椰香麻奶饗鍋、牛肝菌胡椒豬肚雞煲鍋、馬薩拉南印度咖哩雞+藏式炸餅、XO醬蘿蔔糕、大和創作雙見壽司、燒烤味增小卷、韓式醬燒海苔魚柳鹽卷，甜點則有果汁蒟蒻、手工麻糬、純鮮奶脆餅，飲品則有LV Mocktail。

美術園道商圈主委蔡炳輝表示，美術園道人文薈萃，包括日式、粵式、港式、藏式等各國料理，應有盡有，周邊更充滿歐美風格建築和異國風情氛圍，是遊客不可錯過的台中景點，今年已連續舉辦4年，準備75組套餐組合，每組4人份只要1996元，等於1人499元，非常划算，即日起可至台中市美術園道商圈粉專報名，9月27日至10月14日開賣，錯過可惜。