台南義消總隊第五大隊顧問團　捐贈五大隊災情勘查車

▲台南市義消五大隊顧問團團長蔡承穎，代表捐贈災情勘查車1輛儀式，並由消防局長李明峯受贈及頒發感謝獎座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局26日上午10時30分，於消防局第五救災救護大隊，舉行台南市義消第五大隊顧問團捐贈災情勘查車1輛儀式，由義消五大隊顧問團團長蔡承穎代表捐贈，並由消防局長李明峯受贈及頒發感謝獎座，以感謝義消第五大隊顧問團善行義舉。

義消兄弟一直以來便是警消最堅強的後盾，而義消顧問團更是無怨無悔的為警、義消兄弟付出，在義消第五大隊大隊長洪世東在因緣際會下得知臺南市政府消防局第五救災救護大隊急需要汰換老舊災情勘查車，立即連絡第五大隊義消顧問團蔡承穎團長洽談捐贈車輛事宜，並由蔡承穎團長大力號召顧問團成員支持，本次所捐贈的災情勘查車具備指揮幕僚救災功能，並配備有LED警示燈、警報器及無線電等裝備，價值近百萬，提升大隊之指揮救災能量，增加救援效率。

市長黃偉哲表示：感謝台南市義消第五大隊顧問團支持本市消防局，願意捐贈給台南市消防救災車輛。政府資源有限，但民間力量無窮，非常感謝台南市義消第五大隊顧問團平日即對消防工作的支持與肯定，此次義舉不但充實本市消防救災能量，更增進了災害勘查搶救之效能，足以為社會標竿、義行典範。

消防局局長李明峯表示，今日捐贈之災情勘查車除了平時可供執行消防安全檢查、防災宣導等勤務外，遇有重大災害時，還肩負載運消防人員及相關裝備器材馳赴災害現場展開救援工作，此次捐贈案除了保障市民生命財產安全，也希望能喚起社會人士之公益善舉，藉此拋磚引玉。