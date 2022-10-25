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程有威教育科技大獎　台南陳思瑀全國首位督學獲奬

▲台南市教育局陳思瑀督學榮獲「程有威先生教育科技獎」，係首位獲得此殊榮的教育行政工作者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市教育局陳思瑀督學榮獲「程有威先生教育科技獎」，係首位獲得此殊榮的教育行政工作者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

誠致教育基金會長期運用數位科技改善教學品質，創設的「均一教育平臺」今年榮獲第5屆總統創新獎，該會設立「程有威先生教育科技獎」，表彰在該領域表現優秀人才，在第5屆3位獲獎名單中，台南市教育局陳思瑀督學，係首位獲得此殊榮的教育行政工作者。

黃偉哲市長得知後也大為肯定，期勉台南市教育局能繼續努力，擦亮全台首學的招牌！誠致教育基金會董事長方新舟、執行長吳明柱，25日也特地南下，在黃偉哲市長與教育局長鄭新輝共同見證下，頒贈獎牌與獎勵金10萬元予首位教育行政單位獲獎的得主陳思瑀督學。

黃偉哲市長表示，今年在許多媒體及基金會的調查中，台南市的教育力都保持六都第一，甚至文教力也獲全國第一的殊榮；教育局在鄭新輝局長的帶領下，去年的公版直播教學更轟動全國，陪伴全國親師生在疫情期間停課不停學，其中陳思瑀督學帶領新課綱辦公室及輔導團教師，發揮關鍵角色，因此在第5屆「程有威先生教育科技獎」中脫穎而出，獲得肯定，他本人感到與有榮焉。

教育局鄭新輝局長表示，陳思瑀督學獲此獎項不只是對她個人的肯定，也等於對台南教育團隊的鼓勵。台南有一群專業、熱情且優秀的工作夥伴，為了停課不停學，規劃線上自主學習平台與3種學習模式，尤其在全面停課後，能在短時間內召募到勇於承擔的直播教學人力，每天開出70多門課，且老師們為了讓教學生動活潑，每天上完課還接著為隔天的課程共同討論備課，相當了不起。此外，資訊中心工作夥伴為了友善網頁介面、確保網路直播順暢不塞車，也不眠不休的全力投入，能創造超過900萬人次的點閱，決不是偶然，現在回想起來，內心仍充滿感動！

誠致基金會方新舟董事長表示，基金會設此獎項，是比照米其林等級方式，經私下探訪，以「教育意義」、「科技運用」、「創新性」為審核標準，評選出最佳教育工作者。2021年5月疫情升溫，教育部宣布全國中小學停課不停學，黃偉哲市長主政下的古都台南能在24小時內，推出公版直播課程，累計900萬以上人次觀看，絕對稱得上是台灣教育史的新頁。為了提供不同教科書版本的內容，每天必須完成72門直播課程，鄭新輝局長親自規劃領軍，整合資訊中心和新課綱辦公室，由陳思瑀督學執行，招募國教輔導團超過200名教師投入，非常不容易。

▲台南市教育局陳思瑀督學榮獲「程有威先生教育科技獎」，係首位獲得此殊榮的教育行政工作者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

獲獎的陳思瑀督學表示，資訊科技教育自己是外行，但在政策推動上，能界定問題、掌握關鍵問題並對症下藥，是行政工作者需具備的素養。停課不停學從無到有是一項艱鉅的挑戰，感謝鄭局長的前瞻領導、明確的目標方向。很幸運的，台南有一群專業、熱血的專家教師團隊，2020全臺首學課程博覽會，台灣第一場線上直播課程博覽會由高中國教輔導團隊台南二中涂益郎主任、新豐高中蘇瑛慧教師協同規劃，培訓將近百位教師直播說課，這些種子教師也成為2021公版直播授課的主力講師，讓臺南能在停課隔天立即推出公版直播課程。

陳思瑀強調，停課期間台南市國中小學生在數位學習的使用率也是全國第一，目前接軌生生用平板政策，台南市也一直是全國典範，停課不停學期間雖然身心疲累，但已成教育史上最值得書寫的一頁，更可貴的是充分展現台南市國教輔導團專業教師在困難中更凝聚的團隊文化，更歸功於台南的老師為了孩子的學習，願意持續進步成為一個終身學習者。

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