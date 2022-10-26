「晚安小雞」闖廢校直播被圍毆！4煞全到案　打人動機曝光

記者林悅、莊智勝／台南報導

知名探險直播主「晚安小雞」22日晚上在台南市仁德區一處私立中學直播探險節目時，慘遭惡煞持棍棒毆打成傷；歸仁分局警方獲報後循線查獲4名嫌犯到案，主嫌陳男警詢時坦承，先前曾在網路上與該名直播主粉絲發生口角，氣憤之餘才夥同另外3人動手。

直播主「晚安小雞」以探險廢墟、空屋聞名，擁有一票忠實觀眾。晚安小雞22日前往台南仁德區5年前熄燈的私立城光中學直播，遠處圍牆錄到有不明人士駐留，他急忙說對不起，但對方卻直往他走來喊「不要拍到我」，突然間伸手打掉他的頭燈，還有人持棍棒朝他痛擊，施暴畫面約十多秒。

▲晚安小雞直播時慘被惡煞圍毆。（圖／翻攝自爆料公社）



晚安小雞遭棍棒圍毆後前往醫院驗傷，除輕微腦震盪外，腹部、右膝也有鈍挫傷，直播也因此宣布無限期暫停。畫面曝光後引起警方注意，台南市歸仁分局立即介入查辦，並循線於25日傳喚以陳嫌為首的4人到案。

陳嫌警詢時坦承，早就看不慣「晚安小雞」的直播作風，先前因此在網路留言嗆他「白目」，不料卻因此引起粉絲不滿，雙方在網路上隔空互嗆，令陳嫌十分氣氛；22日當天陳與另外3名好友到台南吃東西，恰巧看見晚安小雞也到台南直播，因此4人趕往直播地點堵人，並持棍棒痛毆洩憤。警方訊後已將4嫌依聚眾鬥毆、傷害罪移送台南地檢署偵辦，全案將進一步釐清。

歸仁警分局長邱顯良表示，無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地，恐有觸法之虞，另本分局亦不容許任何理由的暴力失序行為，觸法者將依法嚴辦，絕不寬貸，並呼籲民眾與人發生衝突應冷靜以對，切勿有私刑暴力行為，避免觸法。

▼探險直播主「晚安小雞」爭議頻傳，時常登上新聞版面。（圖／記者陳凱力攝）

▼晚安小雞直播時突被圍毆，警方循線傳喚4名嫌犯到案。（圖／記者林悅翻攝）