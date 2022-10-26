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成大3個月內2學生墜樓亡！大一女宿舍墜落　家長見遺體崩潰

4G測試專案-台南成功大學（圖/記者黃克翔攝）

▲成功大學昨(25日)驚傳女學生墜樓。（圖／示意圖，記者黃克翔攝）

記者劉人豪／台南報導

台南市成功大學25日(昨)驚傳學生墜樓意外，一名就讀大一的女大生被發現從宿舍墜落，家長接獲消息後趕到，目睹愛女遺體悲痛萬分。

據了解，女大生發生意外地點是在學校宿舍大樓，被發現時是在安全梯的下方，不確定是從幾樓墜下。事發後有不少同校學生在社群網站《Dcard》上討論，傳出女大生似乎有向同學表示活得很累。

成功大學今年7月28日也曾發生學生墜樓意外，一名男大生被發現墜落到3樓，消防與救護車趕抵送醫不治。

成大學生會也在臉書發文提醒，如有餘力，可以多多關心身邊的同學，陪伴彼此，學生會也已經請學校密切注意相關同學之身心狀況，並在需要時提供適當的心輔協助。

成大副校長李俊璋表示，在意外發生後，學校立即加強宿舍管理，並讓心輔組採取措施加強心理輔導，至於安全梯部分，因為安全梯兼具安全逃生，所以不能像屋頂一樣管制，屋頂現在必須要有特定權限才可以刷卡進入；但安全梯上要全面管制有一定的難度，需要思考方案彙整之後再研議。

李俊璋說明，目前所有學生接受輔導的時候，要能夠觀察學生的狀況跟危險性，如果達到相當危險的狀況，那就會同時通知系所跟指導教授，如果學生有住宿的話也會通知宿舍的管理人員。

至於判斷出輔導的學生狀況較危險時，會不會啟動學校、學生、家長的三方會談，李俊璋指出，因為很多學生不太願意讓家長知道，所以需要衡量個案情形，如果遇到緊急狀況的話，需要經過專業的心輔師做判斷，才可以下決定。

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