恍神撞車害妙齡女活活燒死！槽車司機獲輕判6月得易科18萬元

▲台南北門台61線發生槽車追撞工程車起火，造成工程車上2人喪命。（圖／記者林悅翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

台南市2020年底發生一起死亡車禍，滿載飛灰的槽車在台61線上，追撞路肩小型工程車，槽車隨即起火燃燒，工程車內的營造老闆與26歲妙齡女員工當場活活燒死。槽車黃姓駕駛遭「過失致死罪」起訴，黃男僅與一人和解，一二審均輕判6月、得易科罰金18萬元。全案再上訴，最高法院26日駁回上訴定讞。

這起車禍發生在2020年12月間，下午2時50分許，黃男駕駛的營業貨運曳引車滿載石灰、飛灰等粉末，沿著臺南市北門區台61線公路南向車道行駛，行經291.1公里處外側車道，竟疏未注意，導致車輛突然向右偏移。剛巧路旁一部小型工程車，車上為營造公司69歲的黃姓負責人、26歲陳姓女員工，正好下車在路肩檢測該工程承包的道路橋樑排水工程，曳引車當頭撞上2人，並向前衝了近200公尺才停下。曳引車也隨即引發大火，兩名遭撞的男女，肢體支離破碎，全身燒燙傷併大腦及內臟外露而當場死亡。

曳引車黃姓駕駛在車禍後就跳車逃生，並向隨後趕到的警方自首，他供稱，疑似因為陽光眩光，才讓他恍神撞上2人。檢方依照「過失致死罪」對黃男提起公訴。

由於黃男始終坦承犯罪，因此一審法院由獨任法官進行簡式審判；不過黃男僅與陳姓死者家屬達成和解，承諾賠償，至於另名黃姓死者則未能達成和解。一二審法院認為黃男與一人達成和解，態度並非不佳；再加上他符合自首減刑要件，因此均輕判有期徒刑6月、得易科罰金18萬元。台南高分檢認為判刑太輕，上訴第三審，最高法院審理後，26日駁回檢方上訴，黃男輕判定讞。至於未能達成和解的黃姓死者家屬，已經另外提出民事訴訟求償。