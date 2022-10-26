南消自助集結滅火隊　讓台南山區偏鄉災情遠離

▲台南市消防局南化消防分隊，26日結合台南關山里在地居民，辦理關山里自救隊集結滅火演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局南化消防分隊，26日結合台南關山里在地居民，辦理關山里自救隊集結滅火演練，以住家布景模擬發生火災，藉里長通報自救隊成員駕載運水箱與幫浦之農用噴藥車自主集結後，於消防隊救災人車到達前，處理撲滅初期零星火勢，讓偏遠地區在地居民練就一身自主救災能力。

台南市消防局第二大隊指出，本次演練也展示了消防局今年購置的小型細水霧消防車，車上搭載具有2組100公尺高壓軟管及噴槍的高壓細水霧幫浦系統，大大提高了撲滅雜草火警的機動性與便利性。

據了解，2021年南化區關山里的一場火警，消防局出動南化、楠西、玉井、左鎮、麻豆分隊與玉井中隊，合計14車23人前往救災，時程皆超過1小時，幸該處為空屋僅堆放雜物之雜物燒失，無人傷亡。

該場火警燒出了偏遠地區救災之隱憂，因關山里距南化消防分隊車程約需1小時餘、救災人車無法早期到達搶救。南化消防分隊遂積極與在地居民研議策進作為，造冊建置「關山自救隊」之組織集結機制，並藉本次演練邀集在地家戶備有載運灌溉、農用噴藥約1噸用水之四輪驅動小貨車，以利火災發生時消防隊尚未抵達前通知在地居民自主集結，可快速擁有相當於2台水庫消防車、或8台水箱車的24噸水量，宛如一個移動消防分隊進駐關山里；輔以噴藥用小幫浦加壓水源，針對初期小火放水搶救，有機會減緩火勢擴大或延燒。

消防局第二救災救護大隊長丁春能表示，以去年火警為鑑，關山里地處偏遠，有些地方除居民自用之四輪驅動小貨車外，大型車輛如消防車難以接近，且山區消防水源密度不高，發生火警時往往難以初期滅火。今就搶救作為著手，經第二大隊、南化分隊密切與關山里長及在地居民討論合作，導入防火管理中自衛消防編組概念，創建自救隊集結機制，並建立自救隊車輛人員集結清冊，於火災發生時即早動員在地救災能量，以期達初期滅火功效。





消防局長李明峯相當肯定關山里謝國男里長及其里民策進火災搶救機制，秉持「自己財產自己護」的觀念，比照現行推動民間企業組成企業義消的做法，在訓練關山里自救隊的成員們撲滅初期火勢的同時，又能結合在地地形、住民與車輛特性，除強化區里間的向心力外，更可大大提昇關山里消防安全，保障民眾自身生命財產，得以遠離火災災害。