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強拉人妻指侵不服判刑４年４月　色男上訴二審遭駁回

▲台南杜姓男子，多次強拉人妻摸下體、指侵等行為被一審判4年4月徒刑，他不服提起上訴，台南高分院駁回上訴，維持原判。（圖／記者林悅攝）

▲台南杜姓男子，多次強拉人妻摸下體、指侵等行為被一審判4年4月徒刑，他不服提起上訴，台南高分院駁回上訴，維持原判。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南1名人妻與公司杜姓男同事發生婚外情，人妻欲結束雙方這段不倫戀，竟引發杜男不滿，在公司茶水間、廁所及公司後方防火巷，強拉人妻摸下體、指侵，事後還傳猥褻訊息，人妻忍無可忍報警提告，案經上訴二審，台南高分院26日宣判上訴駁回，仍維持一審4年4月徒刑。

判決書指出，2020年12月3日，杜嫌在所任職公司防火巷內，不顧任職同公司之人妻女同事已表達不願與其發生猥褻行為之意願，竟強拉對方坐在其腿上，進而強行親吻人妻胸部、撫摸生殖器，而為強制猥褻行為。

隔天，杜嫌竟再度於公司茶水間，不顧人妻已表達不願與其肢體接觸、為性交行為之意願，竟強抱A女，再強行將人妻拉到公司廁所內，對人妻撫摸胸部、生殖器、親吻嘴巴及以手指進入生殖器等強制猥褻、性交行為，分別涉犯刑法第224條之強制猥褻罪、同法第221條第1項之強制性交罪。

杜嫌雖否認上情，惟一審法院認檢察官起訴之事實有被害人之指證，及雙方間使用之通訊軟體對話內容等補強證據可佐證，雙方於案發前雖曾交往，但被害人於交往未久即告知不願再交往，且不願與被告再有性關係，案發後被害人亦明確表達其對被告侵害行為之不滿，雙方並非合意發生上述性行為，又被告辯解有前後不一，且與雙方間對話內容不符之情形，難以採信，本案事證明確，乃就強制猥褻罪部分判處有期徒刑10月，強制性交罪部分（被告於強制性交前所為強制猥褻行為，為強制性交行為所吸收，不另論罪），判處有期徒刑3年10月，並定應執行有期徒刑4年4月。

杜嫌提起上訴，仍否認犯情，惟二審合議庭法官認一審判決採證、認事用法與卷存證據資料俱相符合，並無違法或不當，杜男猶執陳詞提起上訴，皆不可採，一審原判決並無違誤應予維持，被告之上訴，應予駁回。

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