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音樂人妻成小三偷吃人夫　被逮辯被性侵而「有斯德哥爾摩症候群」

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲音樂人妻偷吃人夫，被逮求償時竟辯稱有「斯德哥爾摩症候群」。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳銘峯／台北報導

知名音樂人李姓作詞家，發現妻子黃姓女子與有婦之夫蔣姓男子外遇，求償獲賠60萬確定。蔣男的元配也因此對黃女求償，法院審理時黃女辯稱，遭蔣男性侵後出現「斯德哥爾摩症候群」，才會一再偷吃。一審判賠60萬，案經上訴，高等法院二審仍判賠60萬，全案確定。

判決指出，李男與黃女於2007年間結婚，另外蔣男與妻子2008年結婚，兩對夫妻分別育有子女，而黃女與蔣男因孩子一同參加某親子社群網站，而逐漸熟識。但2人不顧對方有婚姻的身分，發展成婚外情，最後更因此發生關係，甚至在洗澡時，還互相視訊通話，雙方不倫關係從2018年5月起，到2020年10月為止，超過2年以上。李男發現後，提出民事侵權損害賠償訴訟，向蔣男求償100萬元，最後法院判賠60萬元確定。

蔣男的元配陳姓女子發現後，也對黃女提出民事侵害配偶權的損害賠償訴訟，並求償120萬元。面對陳女起訴，黃女辯稱，當時不知道蔣男有婚姻，是蔣男主動示好，她雖一再拒絕，但蔣男仍百般糾纏，甚至對她性侵害；黃女更說，蔣男還持照片、信件要挾，強迫她視訊，蔣男的個人之脫序行為與她無關，她是因「斯德哥爾摩症候群」而對蔣男心生同情，並無侵害陳女配偶權。

不過法院調查後，發現黃女早在2018年4月間，雙方還沒發生情愫前，就已經傳訊給蔣男「你有家室的人了」、「這麼好的機會就讓給你老婆好了」，等到雙方發生不倫後，黃女更傳訊給蔣男「她身為人妻，那種被背叛的感覺…你於心何忍」。可見黃女早就知道蔣男有婚姻，還發生關係。

另外法院也根據陳女提出蔣男與黃女視訊時，裸露生殖器並射出的畫面截圖照片，以及根據李男向蔣男求償訴訟的相關證據，認定黃女確實侵害陳女配偶權。至於黃女主張的「斯德哥爾摩症候群」，因黃女並未提出診斷證明，法院不採信。一審法院最後判賠60萬元，案件上訴二審，高院最後也駁回上訴，還是判決黃女須賠償陳女60萬元，全案確定。

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