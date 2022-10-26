鹹濕對話曝！小三穿乳牛裝女僕裝勾人夫　嬌喊：不吃飯只想吃學長

▲小三傳訊調情人夫「只想吃學長」，判賠60萬元給正宮。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃資真／台北報導

台北一名人妻控訴丈夫偷吃同事長達2年，對話紀錄中，小三時不時說「想吃學長」，又表示要COSPLAY穿乳牛、女僕裝給他看，讓人妻心碎提告小三求償142萬。台北地院認為求償有據，判賠60萬元。

人妻控訴，丈夫阿輝（化名）與小三為同事關係，小三明知彼此皆為有配偶之人，卻自2020年初至今年1月初期間，多次單獨用餐，還頻繁用LINE傳送充滿性暗示的對話、隱私部位照片，小三甚至透過錄製情歌及手寫卡片向阿輝傳遞愛意，致使人妻罹患憂鬱症，憤而對小三提告求償142萬元。

小三反駁，強調與阿輝的互動均屬正常社交行為，人妻僅依主觀臆測推認2人交往，並無證據。

法官勘驗阿輝與小三的對話紀錄，小三時不時說「吃早餐，雖然最想吃的是你」、「不吃豬排啦！好難消化，比較想吃學長」、「午餐讓人好沒胃口。接下來想全部退掉專心吃學長」。

另外，2人也常提到玩COSPLAY要穿的服裝，阿輝說「基於私心我可能會加個大腿襪配件什麼的」，小三回應「乳牛裝我有點印象。好啊！學長喜歡我穿給你看」，阿輝又說「這麼多角色扮演妳有喜好哪種裝嗎？」小三嬌嗔回「喜歡當學長的小學妹」、「還想穿女僕裝跟學生服給學長看、還有馬甲」。

法官認為，阿輝的行車紀錄器中錄下與小三駕車前往摩鐵休息的對話，事後妻子得知傳訊跟阿輝對質，阿輝表示歉意稱「很抱歉這一段時間和這一段關係處理的很糟」，認定阿輝承認與小三發生性行為，加上互相挑逗的對話紀錄，顯然已侵害正宮配偶權，判賠60萬元為適當，全案還可上訴。