囂張小三洗腦兒子「我是你新媽媽」　正宮哭崩早產險沒命

▲人妻得知小三曾洗腦兒子「我是你新媽媽」，意外早產險沒命。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃資真／新北報導

新北一名人妻指控，丈夫在她懷孕期間與小三嘿咻超過15次，導致對方也懷孕，小三又侵門踏戶跟長子說「我會成為你的新媽媽」，人妻得知後氣得早產，險些沒命，向小三提告求償50萬元。新北地院簡易庭認為小三確實侵害配偶權，判賠36萬元為適當。

本職為護理師的人妻指控，與丈夫阿斌（化名）於2014年結婚，沒想到阿斌卻偷吃小三，自2020年11月至隔年7月期間，發生過至少15次性行為，並提出2人15支性愛影片為證。

不僅如此，阿斌與小三的對話紀錄中曾提及「陪我去拿你的小孩、照顧我是應該的」、「你曾告訴我要讓我懷孕才不會想離開你，跟你吵架，結果你要我墮胎」、「小孩是你的，是你要我墮胎的」，可得知小三曾有了阿斌的小孩並墮胎；小三甚至趁正宮不在時，向長子洗腦「我會成為新媽媽，家裡會有媽媽、爸爸還有我3名大人」。

人妻崩潰表示，自己在懷孕期間一一揭開不堪事實後，不僅身心飽受煎熬，更萌生憂鬱症，導致她因氣憤頻頻宮縮、提早破水，胎兒提前5週早產，產生呼吸窘迫而需入住新生兒中心安置，她也因大出血、生命跡象不穩，服藥後又引發急性藥物過敏，生理、心理均蒙受極大痛苦，決定向小三提告求償50萬元。

小三反駁稱，與阿斌交往時並不知道他已婚，知情後阿斌說已經跟妻子訴請離婚中，很快就會離婚，才會繼續交往，反控阿斌糾纏自己。

法官勘驗小三與阿斌的對話紀錄，小三說「你說要離婚，從頭到尾跟她賴的對話，我沒有看過你對她說狠話」、「今天是我破壞人家家庭的報應，我被你傷是活該，我今天承認自己是破壞人家家庭主婦小三了」等，可知小三與阿斌的交往行為已逾越一般男女正常交往分際，判決小三須賠償36萬元給正宮。