　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

囂張小三洗腦兒子「我是你新媽媽」　正宮哭崩早產險沒命

▲孕婦雙子宮同時懷孕。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲人妻得知小三曾洗腦兒子「我是你新媽媽」，意外早產險沒命。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃資真／新北報導

新北一名人妻指控，丈夫在她懷孕期間與小三嘿咻超過15次，導致對方也懷孕，小三又侵門踏戶跟長子說「我會成為你的新媽媽」，人妻得知後氣得早產，險些沒命，向小三提告求償50萬元。新北地院簡易庭認為小三確實侵害配偶權，判賠36萬元為適當。

本職為護理師的人妻指控，與丈夫阿斌（化名）於2014年結婚，沒想到阿斌卻偷吃小三，自2020年11月至隔年7月期間，發生過至少15次性行為，並提出2人15支性愛影片為證。

不僅如此，阿斌與小三的對話紀錄中曾提及「陪我去拿你的小孩、照顧我是應該的」、「你曾告訴我要讓我懷孕才不會想離開你，跟你吵架，結果你要我墮胎」、「小孩是你的，是你要我墮胎的」，可得知小三曾有了阿斌的小孩並墮胎；小三甚至趁正宮不在時，向長子洗腦「我會成為新媽媽，家裡會有媽媽、爸爸還有我3名大人」。

人妻崩潰表示，自己在懷孕期間一一揭開不堪事實後，不僅身心飽受煎熬，更萌生憂鬱症，導致她因氣憤頻頻宮縮、提早破水，胎兒提前5週早產，產生呼吸窘迫而需入住新生兒中心安置，她也因大出血、生命跡象不穩，服藥後又引發急性藥物過敏，生理、心理均蒙受極大痛苦，決定向小三提告求償50萬元。

小三反駁稱，與阿斌交往時並不知道他已婚，知情後阿斌說已經跟妻子訴請離婚中，很快就會離婚，才會繼續交往，反控阿斌糾纏自己。

法官勘驗小三與阿斌的對話紀錄，小三說「你說要離婚，從頭到尾跟她賴的對話，我沒有看過你對她說狠話」、「今天是我破壞人家家庭的報應，我被你傷是活該，我今天承認自己是破壞人家家庭主婦小三了」等，可知小三與阿斌的交往行為已逾越一般男女正常交往分際，判決小三須賠償36萬元給正宮。

►「嘎蹦熊鮮魷脆片」任選2桶特價739元！追劇必備超涮嘴

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
預言高端「世界訂單接到手軟」翻車了！　王浩宇這樣說
快訊／林耕仁碩論爭議　中華大學：有瑕疵
5歲男童：我前世是被燒死的女人！　1舉動媽毛骨悚然
台中新增科技執法「7地點曝」！　不讓行人罰3600
00878「跌到15元」新手臉綠了！　分析師曝下跌真相
哈日族嗨翻！日圓兌美元貶破150　創32年新低
快訊／北市刑大遭搜索！　警員被約談偵訊
捷運中山站大改造被轟！　網：可以改回來嗎？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義市心智障礙者走失家屬急尋　曾出現北市八德路便利商店

台中新增科技執法10／24取締...不禮讓行人可罰3600　7取締地點曝

1票1千元！嘉市西區議員參選人疑涉賄　檢調傳喚10多人到案

快訊／北市刑大遭搜索！查個資「供人使用」　警員遭約談偵訊

5月大女嬰驗出毒品反應！家防中心急安置　母嗆「買汽油桶」慘了

萬華警中彈畫面曝！想靠近觀察槍手動態…突傳槍響「右腿中了」

中南部大批汽都被他「搞殘」　看到名車好輪「幾分鐘4輪不見」

查察賄選也有創意！桃檢推「反賄選Line貼圖」即日起免費下載

雲林逆子喝醉酒失控！手持木棍狂砸頭　75歲老母親慘遭打死

只隔7天！高雄再公布一波「酒駕累犯」　14男1女無碼正面照曝光

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

孫安佐健美比賽奪第4「體脂剩6％」　全家到場...放閃女友：感謝一路相伴

海倫清桃.黃景裕被控吸金詐騙　兩人不認婚...遭罵「滾回越南」委屈喊告

男搞笑詮釋二兵→拿退伍令　見人打招呼變橫著走網笑翻

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

嘉義市心智障礙者走失家屬急尋　曾出現北市八德路便利商店

台中新增科技執法10／24取締...不禮讓行人可罰3600　7取締地點曝

1票1千元！嘉市西區議員參選人疑涉賄　檢調傳喚10多人到案

快訊／北市刑大遭搜索！查個資「供人使用」　警員遭約談偵訊

5月大女嬰驗出毒品反應！家防中心急安置　母嗆「買汽油桶」慘了

萬華警中彈畫面曝！想靠近觀察槍手動態…突傳槍響「右腿中了」

中南部大批汽都被他「搞殘」　看到名車好輪「幾分鐘4輪不見」

查察賄選也有創意！桃檢推「反賄選Line貼圖」即日起免費下載

雲林逆子喝醉酒失控！手持木棍狂砸頭　75歲老母親慘遭打死

只隔7天！高雄再公布一波「酒駕累犯」　14男1女無碼正面照曝光

性別認同遭迫害！　南韓法院首度承認外籍跨性別者「難民」地位

才剛預告明年香港開唱　邱鋒澤生日前再宣布好消息！　

外資借券賣出比衝破3%！金管會：是有點高　「但限空令還是有效」

東森新媒體OMO廣告業務平台榮獲玉山獎　奠定亞洲第一新媒體地位

貓孩「獨趴靈堂前」思念狗媽　落寞身影惹心疼：守身旁沒離開過

醫點名4種NG行為「易引發甲溝炎」　愛咬指甲還恐染上1病毒

隔20個月！台鐵維修車又在海端出包　駕駛闖紅燈喊冤「陽光刺眼」

快訊／中華大學公布林耕仁碩論審議　沒抄襲但有瑕疵：將檢討教師

嘉義市心智障礙者走失家屬急尋　曾出現北市八德路便利商店

6窮學生被資助上學！匿名人遭曝「是校門口保全大叔」善舉暖哭網

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

社會熱門新聞

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

快訊／跟兒女喊話！萬華槍手最後貼文曝光：別像爸爸一樣

萬華槍手自轟影片曝！　遭疑自盡怎會開2槍

放5月大女兒在家「活活餓死」！單親媽二審判更重

萬華槍手起底！曾承諾亡母好好生活

開槍前「啃芭樂」！萬華阿國輕鬆滑手機轉戰青山宮

即／北市某國小驚傳學生墜樓！頭部重擊送醫

即／萬華槍手自轟2槍倒地！當場躺血泊中

即／北市刑大遭搜索！警員遭約談偵訊

和女兒吃完最後的午餐　槍手衝2地狂轟21槍復仇

桃園女早餐店產子　抱孩子走出廁所

萬華槍手最後留言：說不混也不放過我

更多熱門

相關新聞

人夫和「代理孕母」生小孩要妻養！訴離吞敗

人夫和「代理孕母」生小孩要妻養！訴離吞敗

台南一人妻辛苦求子多年，婚後15年好不容易做試管生下1子，經常在大陸工作的丈夫卻聲稱，他早在大陸找「代理孕母」生了2個孩子，要帶回台灣讓她扶養，結果被她發現小孩是丈夫偷吃大陸小三生的，讓她大受打擊，訴請離婚。台南地院審理，認為人妻2018年就發現丈夫外遇，還讓2名非婚生子女入籍，直到今年才提離婚，已錯過法律追訴期，判人妻敗訴，全案還可上訴。

人妻出軌辯「斯德哥爾摩症候群」　判賠60萬

人妻出軌辯「斯德哥爾摩症候群」　判賠60萬

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

趁老公輪班！人妻「尬上陽光小叔」網砲翻

趁老公輪班！人妻「尬上陽光小叔」網砲翻

喊男同事「老公」　人妻辯：越南都這樣叫

喊男同事「老公」　人妻辯：越南都這樣叫

關鍵字：

新北小三人妻偷吃

讀者迴響

熱門新聞

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

2024總統大選最新民調　郭台銘支持度21.6%僅奪第二輸給他

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

A片看太多傷身？　醫曝恐怖後果

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

大學畢業拚國考「落榜13年」！內行推1職位：缺額多

港女勇闖台灣1年半花300萬「換一場空」：不會再回來了

「傻得讓人利用！」邱國隆家屬發聲

美海軍司令警告「中共最快今年犯台！」

明日花綺羅化身「真人版羅賓」

《公主小妹》辛樂兒懷孕了！

小蠻「真的不要亂紋眉」！

更多

最夯影音

更多
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地
想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面