人妻自爆偷吃遊戲實況主！2人出遊親暱照PO粉專　法官判准離婚

▲台南一名人妻說因經常在Youtube頻道看遊戲直播，愛上實況主向丈夫提離婚。（示意圖／取自Unsplash）

記者劉人豪／台南報導

台南一名妻子對丈夫說，她和一名38萬訂閱的遊戲實況主阿強(化名)交往、發生關係，於是向丈夫提離婚。台南地院法官審理後認為，丈夫多次嘗試與妻子溝通未果，且妻子對自己外遇行為直言不諱，因此判准離婚。

判決書指出，人夫結婚1年多便回澳門找工作，與妻子分隔兩地，妻子竟於2020年11月16號傳LINE跟他說「我現在有一個很喜歡的人」、「我煞車煞不住」、「是阿強」、「而且我有說我結婚了」，還說有跟阿強發生性行為。人夫表示，他瀏覽阿強經營的遊戲實況粉絲頁，發現竟有阿強和妻子2人單獨出遊、舉止親暱的的照片。

人夫指出，之後妻子更向他提出離婚，他問妻子「所以你們現在在台灣都是很公開的男女朋友關係是不是？」、「是為了阿強跟我離婚嗎？」，妻子也回答「是」、「嗯嗯」，讓他大受打擊。

人妻則辯稱，丈夫因浪費成性薪水不夠花，單方面決定返回澳門工作，還用手機定位監控她行蹤，2人因長期精神暴力及分居，隔閡日漸增加。阿強是電玩遊戲實況直播主，經常在Youtube頻道進行遊戲直播，她因經常看他直播而和他成為朋友，但沒有男女交往關係。

阿強部分，日前台南地院審理後，認為人妻雖向丈夫表示愛慕阿強才和他離婚，但並無其他阿強介入婚姻的證據，判他免賠，人妻則要賠償10萬元精神撫慰金。

台南地院審酌，人妻與阿強婚外情行為後，曾多次嘗試與人夫溝通均未果，且人妻對自己背棄婚姻契約之行為直言不諱，夫妻間信任與情感消磨殆盡，讓人夫徹底喪失維持婚姻意願，也因人妻外遇行為無回復之望，因此判准離婚。