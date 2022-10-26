「忠誠是習近平人事佈局考量」　顧立雄：會更封閉對市場更干預

▲總統府國安會秘書長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對中共二十大後，中共總書記習近平展開第三任期的情勢變化，總統府國安會秘書長顧立雄罕見接受媒體訪問時表示，「忠誠」成為習近平人事佈局被優先考量；他評估，中國政治上會更封閉，對經濟市場更干預。

對於中共二十大後，高層的人事佈局，顧立雄接受Yahho網路節目訪問時說，「忠誠」成為人事佈局被優先考量的，好比李強在中央並沒有擔任國務院副總理的類似職務，但依照排序，他應該會是下一任國務院總理，而他在上海的動態清零引來民怨，還是被這樣安排，顯示忠誠度在習近平考量中是重要事項。

顧立雄表示，中國的政治、經濟會如何走，要看香港的一國兩制崩解下，中國會不會對人權的打壓更深，對市場的干預，過去在網路平台、補教業、房地產干預會如何，更重要是動態清零的政策，是要繼續還是逐漸鬆綁，這會導致政治上更封閉，對國家經濟市場更干預。

另外，顧立雄說，美中的鬥爭下，涉及到是不是要尋求科技自主，這會導致中國呈現「內向型」的政策，就是國內大循環，強調科技自主，這在價值選擇上跟西方、歐美產生價值對立。他認為，中國不可能完全不跟世界玩，他是第二大經濟體，跟世界連結很深，但市場遊戲規則跟西方世界不一，要做生意投資就要依照他的路，如果不依，可能會陷入麻煩。

對於台商要不要趕快離開中國？顧立雄表示，美中的科技戰，美國政策確定就是卡脖子，所以他在市場上，不管是所謂資本國有化，或是國有資本化，共同富裕的概念似乎從現在觀察有可能會維持，而且還會推進，作為民營的企業，進去時候就要注意到可能被列入，有些資本要變成國有，要共同富裕，甚至說政治性言論要被管控非常嚴重。

「因為穩定重於一切，安全重於一切」。顧立雄表示，大家在參與國家治理的人都清楚，任何缺乏監督制衡，對國家長遠發展不是有利的，容易做出一些誤判，這對區域周邊會有誤判的風險。

顧立雄表示，習近平一個人一個政策下去，下面是一層層執行，那有可能會被過度執行，這樣情況下，這個國家整個未來發展，如果他要割韭菜，要割到什麼程度，會不會割到不理性，這大家（台商）進入市場時要考量的。

不過，顧立雄說，習近平安排親信是有爭議的，經濟表現對於習近平連任會是他身上的包袱，所以一方面要維持穩定，一方面要強調安全，一方面要讓經濟動能可以起來，對他一人決策上，無法閃避責任，這時候就只能觀察情況了。