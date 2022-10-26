中共犯台全球崩潰性影響　顧立雄：打人也自傷中國會面臨重大傷害

▲國安會秘書長顧立雄。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

中共二十大落幕後，傳出所謂2023年武力犯台的可能，總統府國安會秘書長顧立雄26日罕見接受媒體訪問時說，全球經濟連結已經很深，台海有事情，整個全球經濟影響非常深，會造成全球經濟崩潰性的影響，「你打人你也自傷，中國經濟也會面臨重大傷害」。

顧立雄接受Yahoo網路節目訪問時表示，烏克蘭戰爭在軍事面有很多啟示，但可以知道戰爭沒有贏家，烏克蘭現在受到摧殘，俄羅斯也沒有贏家，他希望中國可以看到。他表示，不管中國或台灣，全球經濟連結已經很深，台海有事情，整個全球經濟影響非常深，會造成全球經濟崩潰性的影響，「你打人你也自傷，中國經濟也會面臨重大傷害」。

若從地緣政治觀點看，顧立雄表示，可以發現中國要打台灣，台灣站在第一島鏈的前緣，打進台灣之後對全世界的影響不會只有台灣，日本要怎麼辦，韓國會因此感到安全嗎？往下還有菲律賓，而對美國來說要退到哪裡，關島還不夠還要退到夏威夷去。

在從台灣經濟安全角度看，顧立雄表示，台灣半導體跟資通訊產業生態性是不可取代的，在不可取代之下，如果以晶片來說，不是台灣依賴中國，是中國跟全世界依賴台灣，全球經濟相互連結，台灣重要產業是不可替代性的，「我想任何人都可以想像發動戰爭，沒有人有任何贏家的機會」。

對於所謂2023年中國武力犯台的可能，顧立雄說，目前沒有具體癥候在2023年會發生狀況，但要看二十大後，中國要面對的問題更多，經濟下滑、失業率上升、房市惡化、地方債務金融風險，還有動態清零等要解決；現在為止研判對台威嚇、混合戰、認知戰或資安攻擊會有可能進行。

顧立雄認為，要審慎面對未來5年到10年的不確定性，必須要有一定憂患意識，建築在加強防衛力量、防衛決心並且全民支持防衛的提升，這樣才會讓中國知道，台灣不會屈服的。

在軍事面上，顧立雄說，現在著重在不對稱戰力的建構，如果是傳統的載台，用軍艦對軍艦，用戰機對戰機，數量上當然趨於劣勢，但如果用小型機動、致命且存活率高的武器，在承受第一擊時，有足夠反制能力，就會削弱對方侵台的能力建構跟意志，這是台灣正在加強努力中的。

另外，顧立雄表示，也要運用相關民力，包括開始建構該有的穩定社會秩序跟秩序，好比電力不可以太脆弱、水資源穩定要維持，各種關鍵設施的維護，「應該要加強比較情境式的演練，還有將這些專業或能量實質建構起來」。