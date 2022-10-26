檢警破製毒工廠查獲79公斤K毒　貨櫃夾層中再「刮」出255Kg

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮一處民宅日前遭警方查獲愷他命製毒工廠、緝獲4名製毒犯嫌，當場查扣愷他命成品及半成品共79公斤、安非他命46.72公克、製毒工具等證物，4人羈押禁見獲准；檢警循線追查上游，發現毒品來源為境外走私，於入境貨櫃中搜出255公斤愷他命再逮7人，3人羈押禁見、4人交保候傳。

▲警員將夾層木板一掀開，驚見毒粉末直接嵌在約近長5公尺、寬2公尺的的木板中間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲南北檢警在雲林破獲製毒工廠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署說明，雲林地檢署檢察官廖易翔指揮新北市政府刑事警察大隊、瑞芳分局、雲林刑事警察大隊、虎尾分局、臺南市警察局第四分局共同偵辦製造愷他命販毒集團，於6月下旬執行拘提、搜索。

▲南北檢警在雲林破獲製毒工廠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

於斗南鎮一處透天住宅內遭警方查獲K他命製毒工廠，並緝獲犯嫌周男(34歲)、趙男（35歲)、朱男(26歲)及楊女(25歲)等4人製造毒品愷他命，並當場查扣愷他命成品及半成品共79公斤、安非他命46.72公克、製毒工具1批等證物，檢察官訊後向法院聲請羈押禁見獲准，並於10月24日提起公訴移審法院。

▲南北檢警在雲林破獲製毒工廠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

嗣警方緝毒小組在偵辦雲林製毒案時，發現毒品來源疑似從境外將毒品走私來台，承辦檢察官隨即指揮專案小組，透過大數據資料分析、情資整合，研判另有跨境運輸毒品情事，並於9月12日查獲毒品集團再次運輸毒品抵台，於貨櫃中木棧板發現毒品。

▲南北檢警在雲林破獲製毒工廠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警員將夾層木板一掀開，驚見毒粉末直接嵌在約近長5公尺、寬2公尺的的木板中間，警方動用多名人力與使用各種器具耗費多時仔細將毒粉末刮下集中，共查扣毒品愷他命共18包，總毛重約255公斤。

▲南北檢警在雲林破獲製毒工廠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方於9月16日再次執行拘提、搜索，於雲林縣北港鎮廠房查獲犯嫌許男（29歲）、林男（29歲）、林男（43歲）、張男（37歲）等4人，並查扣操作工具1批、手機3支等證物；在桃園市桃園區查緝陳女（65歲）、胡男（56歲）等2人涉嫌協助走私毒品來台，並查扣手機、帳冊等證物；另查獲製毒工廠之共犯曾男（31歲）。

檢察官訊問犯嫌7人後，1人新臺幣10萬元交保候傳，其餘6人向法院聲請羈押，羈押獲准3人，3人交保候傳。

▲毒粉末直接嵌在約近長5公尺、寬2公尺的的木板中間，警方動用多名人力與使用各種器具耗費多時仔細將毒粉末刮下集中廠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲毒粉末直接嵌在約近長5公尺、寬2公尺的的木板中間，總毛重約255公斤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）







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