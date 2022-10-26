遭控賣酒給楊家耍特權！　金酒反擊提告...怒撕傳單狠甩地上

▲有民眾發傳單質疑金酒公司對特定人士搞特權，26日金酒公司氣憤至金門地檢署按鈴申告。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

針對外界質疑金門董楊宗親會利用特權向金酒公司買酒，一名王姓民眾前往金門地檢署按鈴告發前金酒公司董事長李增財、金門縣長楊鎮浯與其父楊肅元，對此，金酒也至金門地檢署按鈴申告，希望透過司法調查還給金酒公司清白。

金酒工會理事長李宏定表示，「傷害金酒公司，就是傷害金酒的員工」，別拿金酒來消費，他強調站在經營者角度，一定沒辦法滿足各個消費者，他越講越氣憤，語畢將手中數張傳單撕成兩半甩在地上。

金酒的律師表示，王姓民眾在報紙上夾帶不實文宣發表言論，不僅影響金酒屬社會評價的商譽外，也會影響經濟評價的交易信用，今天金酒公司對這名發放傳單的民眾，提告妨害名譽及妨害信用。

▲▼金酒工會理事長李宏定氣憤將不實傳單撕毀，丟在地上。



金酒公司指出，公司任務是經營商業，爭取最大的業績與獲利；這位民眾卻未經查證，不斷的以不實訊息汙衊金酒公司，已經對金酒公司的名譽造成了很大的傷害；在金酒公司澄清說明後仍然持續進行，顯然是刻意、有其背後惡意的目的；為了避免金酒公司受到傷害，連帶損及所有員工、消費者及收藏家的權益，金酒公司被迫以訟止謗、以正視聽，也避免三人成虎、積非成是，希望有心人士不要為了私下各種目的傷害所有金門人的金酒，還給金酒公司專業的經營環境。

至於王姓民眾回應，他只是一個縣民，據實以告，並不是誣告，他是檢舉人和證人，大家可以根據任何問題來討論。