　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

遭控賣酒給楊家耍特權！　金酒反擊提告...怒撕傳單狠甩地上

▲▼有民眾發傳單質疑金酒公司賣酒搞特權，26日金酒公司氣憤至金門地院按鈴申告。（圖／記者林名揚翻攝）

▲有民眾發傳單質疑金酒公司對特定人士搞特權，26日金酒公司氣憤至金門地檢署按鈴申告。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

針對外界質疑金門董楊宗親會利用特權向金酒公司買酒，一名王姓民眾前往金門地檢署按鈴告發前金酒公司董事長李增財、金門縣長楊鎮浯與其父楊肅元，對此，金酒也至金門地檢署按鈴申告，希望透過司法調查還給金酒公司清白。

金酒工會理事長李宏定表示，「傷害金酒公司，就是傷害金酒的員工」，別拿金酒來消費，他強調站在經營者角度，一定沒辦法滿足各個消費者，他越講越氣憤，語畢將手中數張傳單撕成兩半甩在地上。

▲▼有民眾發傳單質疑金酒公司賣酒搞特權，26日金酒公司氣憤至金門地院按鈴申告。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼有民眾發傳單質疑金酒公司賣酒搞特權，26日金酒公司氣憤至金門地院按鈴申告。（圖／記者林名揚翻攝）

金酒的律師表示，王姓民眾在報紙上夾帶不實文宣發表言論，不僅影響金酒屬社會評價的商譽外，也會影響經濟評價的交易信用，今天金酒公司對這名發放傳單的民眾，提告妨害名譽及妨害信用。

▲▼有民眾發傳單質疑金酒公司賣酒搞特權，26日金酒公司氣憤至金門地院按鈴申告。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金酒工會理事長李宏定氣憤將不實傳單撕毀，丟在地上。

▲▼有民眾發傳單質疑金酒公司賣酒搞特權，26日金酒公司氣憤至金門地院按鈴申告。（圖／記者林名揚翻攝）

金酒公司指出，公司任務是經營商業，爭取最大的業績與獲利；這位民眾卻未經查證，不斷的以不實訊息汙衊金酒公司，已經對金酒公司的名譽造成了很大的傷害；在金酒公司澄清說明後仍然持續進行，顯然是刻意、有其背後惡意的目的；為了避免金酒公司受到傷害，連帶損及所有員工、消費者及收藏家的權益，金酒公司被迫以訟止謗、以正視聽，也避免三人成虎、積非成是，希望有心人士不要為了私下各種目的傷害所有金門人的金酒，還給金酒公司專業的經營環境。

至於王姓民眾回應，他只是一個縣民，據實以告，並不是誣告，他是檢舉人和證人，大家可以根據任何問題來討論。

►天仁茗茶禮盒打8折！凍頂烏龍＋高山烏龍才1350元

ET快訊
快訊／第7輪快篩實名制　2族群可免費領5劑
快訊／本土+40261、死亡+52！　30多歲女染疫5天亡
花近千萬預算！　高嘉瑜問拿來幹嘛？官員答不出來
快訊／北科大附屬桃園農工大火　大批消防搶救中
李嘉欣4器官重創！　「差1標點符號」險沒命
獨／IG網美逃回台灣拍AV　本尊親曝「改當女優原因」
差48cm！小隻馬嫁身高195巨人尪　被問「會痛嗎」她回應超

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

遭控賣酒給楊家耍特權！　金酒反擊提告...怒撕傳單狠甩地上

降低環境干擾　南投林管處舉辦澀水手作步道工作假期

找回城市榮光、重新躍上世界舞台　基隆的下一個關鍵字「文化治理」

名間親子園區施工！小朋友想玩巨無霸溜滑梯　要等到12月

雲林新增9處交通科技執法　鎖定超速等4違規...12／1起取締

「太太要生了！我們都確診」　警鳴笛開道...4分鐘送到醫院

曹爾元啟動小三通復航連署　再創馬祖榮景

賴香伶駁斥棄保說　籲市民跳脫藍綠惡鬥不必含淚投票

鄭運鵬10／29勇者號萬聖節遊行　發放1000個限量小南瓜提燈

張善政：我與對岸網軍作戰之際　鄭運鵬在賺人民幣

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

蕾菈補辦婚禮！甜喊：是湯太太了 自創情歌送老公...湯宇激動爆哭

撞擊畫面曝！三峽雙載機車緊貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

2車雨中競飆！副駕妻嚇傻　跑車打滑自撞「沒保險慘了」

楊丞琳率12人飆刀群舞　一鏡到底練習室曝光！

遭控賣酒給楊家耍特權！　金酒反擊提告...怒撕傳單狠甩地上

降低環境干擾　南投林管處舉辦澀水手作步道工作假期

找回城市榮光、重新躍上世界舞台　基隆的下一個關鍵字「文化治理」

名間親子園區施工！小朋友想玩巨無霸溜滑梯　要等到12月

雲林新增9處交通科技執法　鎖定超速等4違規...12／1起取締

「太太要生了！我們都確診」　警鳴笛開道...4分鐘送到醫院

曹爾元啟動小三通復航連署　再創馬祖榮景

賴香伶駁斥棄保說　籲市民跳脫藍綠惡鬥不必含淚投票

鄭運鵬10／29勇者號萬聖節遊行　發放1000個限量小南瓜提燈

張善政：我與對岸網軍作戰之際　鄭運鵬在賺人民幣

九合一倒數31天！蔡英文拋「3個拜託」　保證候選人清廉勤政

編織長青幸福網　彰化顧好序大人

檢警破製毒工廠查獲79公斤K毒　貨櫃夾層中再「刮」出255Kg

「選前之夜」沒攻下凱道！蔣萬安搶輸陳時中　黃珊珊拿北市府前廣場

11／1實施第7輪快篩實名制！　2族群可免費領5劑

快訊／中重症+204！1歲童染疫1個月後高燒送醫「腹水、心包膜積水」

獲Joeman邀共吃美食！　深V甜妹「每吃一口就露事業線」起底是高材生

快訊／本土+40261、死亡+52！30多歲女染疫5天亡「併代謝性酸中毒」

被柯文哲酸「亂打一通」怒了　陳時中競總：政風處報告非常清楚

中資入侵高雄港碼頭又成選舉話題　業界問難道不怕大陸反制嗎

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

地方熱門新聞

「太太要生了！我們都確診」　警鳴笛開道協助送醫

張善政與對岸網軍作戰　鄭運鵬去賺人民幣

曹爾元啟動小三通復航連署　再創馬祖榮景

雲林新建9處交通科技執法...12/1上路

鄭運鵬10/29勇者號　萬聖節中壢大遊行

賴香伶駁斥棄保說　籲市民跳脫藍綠惡鬥

基隆的下一個關鍵字「文化治理」

北海岸石狗公肉質Q彈　清蒸煮湯都好吃

程有威教育科技大獎

名間親子園區施工！兒童遊戲區封閉

台南捷運再往前邁進

好食好事「食農創生」！彰化「咖啡渣天然驅蚊香」紅到日本去 　

台東自小客跨雙黃線超車　重機對撞騎士骨折

超瘋！高雄洲際酒店「免費住」送早晚餐

更多熱門

相關新聞

3080萬元寫成3080坪　房仲搞烏龍！網嘲：隔3房太奢侈

3080萬元寫成3080坪　房仲搞烏龍！網嘲：隔3房太奢侈

一張房仲廣告傳單搞烏龍，把3080萬元寫成3080坪，釣出網友留言「我的房子還滿大的」關鍵台詞，也有人留言經典迷因「杰哥不要！」。對照廣告單上的條件，推測該物件可能是泰順街屋齡13年的華廈「師大精品」。

新店煙火哥狂言放1萬發　起訴求重刑還要吃大便

新店煙火哥狂言放1萬發　起訴求重刑還要吃大便

金門鐵皮倉庫大火　燒毀40輛機車

金門鐵皮倉庫大火　燒毀40輛機車

金門廢棄物火警　東北季風助燃濃煙狂竄

金門廢棄物火警　東北季風助燃濃煙狂竄

她開直播嗆「小三」公布個資　挨告3罪慘了

她開直播嗆「小三」公布個資　挨告3罪慘了

關鍵字：

金門金酒誹謗傳單特權申告

讀者迴響

熱門新聞

IG網美逃出柬埔寨回台拍AV！網掀戰　本尊回應了

逾60年沒洗澡！　「世上最髒的人」病逝享耆壽94歲

逃出柬埔寨「IG網美」下海拍大尺片！　全裸宣傳照曝光

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

周湯豪3對3夜歡！貼身新伴綠毛妹是女偶像

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

RSV入侵幼兒園！醫示警：患者比新冠多

「爸爸今晚就會走了…」小一妹1句話讓護理師心碎

台灣清水健是他！「超猛外型曝光」女優超愛

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

公司15人輪掃廁所　OL嗆：我是來工作

三峽軍卡輾斃母女！肇事上兵無保飭回理由曝

海邊發現半裸女屍　竟是32萬粉絲女網紅

確診死亡遺體解剖　發現驚人結果

更多

最夯影音

更多
夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥
《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面