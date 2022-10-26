「胡錦濤被離場習近平要展現權威感」　顧立雄：可能是刻意安排

▲總統府國安會秘書長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對中共二十大，中共總書記習近平展開第三任期外，前領導人胡錦濤「被離場」也成為各界討論焦點。對此，總統府國安會秘書長顧立雄26日罕見接受訪問時表示，有可能是中方刻意安排，目的是要展現習近平的權威感，他認為，是要關注習近平集中權力之後，對台灣的影響，乃至於對全世界與美中關係。

顧立雄接受Yahoo TV《齊有此理》節目訪問時表示，胡錦濤被離場，反映出一個元老的影響力，在習近平個人意志之下，象徵性地被架空。對於是不是刻意安排的？他認為「有可能」，而目的是要展現出習近平的一種權威感。

對於胡錦濤被離場是不是故意讓全世界看到？顧立雄表示，這中間有些過程，大家都看螢幕上了解到，細節他不方便透露，但他認為，習近平在過程中，展現強烈的權力集中的結果，而這也是之後台灣要關注的，對於整個中國未來發展，對台灣、對全世界，還有美中關係，相信在人事佈局完成之後，會是台灣要特別關注的。

對於中共二十大後，高層的人事佈局，顧立雄說，「忠誠」成為人事佈局被優先考量的，好比李強在中央並沒有擔任國務院副總理的類似職務，但依照排序，他應該會是下一任國務院總理，而他在上海的動態清零引來民怨，還是被這樣安排，顯示忠誠度在習近平考量中是重要事項。