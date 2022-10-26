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社會 社會焦點 保障人權

為19首歌翻臉！黃舒駿摃老東家　歌林喊冤：本來就是一人一半！

記者黃哲民／台北報導

資深創作歌手黃舒駿昔日所寫《她以為她很美麗》等19首名曲，和歌林音樂公司發生版稅糾紛，黃舒駿認為雙方各佔一半詞曲著作權，歌林卻向著作權管理團體登記擁有100%權利，因而聲請刑事交付審判，控告歌林侵害著作權，台北地院今開庭調查雙方有無和解意願，黃舒駿委任律師表示，應改由黃舒駿收版稅再派發給歌林，歌林則要求依約續任單一收款窗口，雙方無交集。

▲▼創作歌手黃舒駿。（圖／翻攝臉書《黃舒駿》）

▲創作歌手黃舒駿告歌林音樂公司力爭自己創作詞曲著作權。（圖／翻攝臉書《黃舒駿》）

現年56歲的黃舒駿畢業於台大，1988年出道，以自創歌曲《馬不停蹄的憂傷》成名，1992年更勇奪金馬獎最佳電影音樂獎，確立歌壇音樂才子的形象，近年事業重心轉往對岸，常在選秀節目擔任評審，人氣再度衝高，他昔日創作的諸多名曲也重新被傳唱，成為KTV熱門點歌。

但2020年間，黃舒駿計劃將自己的創作《未央歌》授權對岸拍電影，卻被當地EMI公司阻擋，理由是這首歌的詞曲著作權登記為歌林音樂100%持有，黃舒駿不滿，認為《未央歌》與《她以為她很美麗》等19首創作，他和歌林約定各佔一半詞曲著作權，雙方2018年還協議他可在中國地區授權使用，雙方平分版稅，為何不算數。

▲▼創作歌手黃舒駿委任律師劉上銘。（圖／記者黃哲民攝）

▲創作歌手黃舒駿委任律師劉上銘。（圖／記者黃哲民攝）

黃舒駿認為歌林音樂故意違約，因而向台北地檢署控告歌林音樂與負責人黃慶強涉犯《著作權法》。檢方查明黃慶強2008年接手歌林音樂進行改組，不知黃舒駿也有50%著作權，2018年經黃舒駿告知，歌林音樂已將10年間應給的版稅含營業稅共49萬餘元付清。

檢方函詢得知，本案歌林音樂登記持有黃舒駿19首歌的100%著作權，主要是便利他人取得授權，增加歌曲被使用的機會，是業界常見作法，但歌林音樂從沒否認黃舒駿擁有一半著作權，因此認定歌林音樂與黃慶強沒有侵害黃舒駿著作權的犯意，均不起訴處分。

黃舒駿不服，改聲請交付審判，繼續控告歌林音樂和黃慶強。北院今開庭調查，聽取雙方陳述並探詢有無和解意願。人在對岸的黃舒駿委由律師出庭，批歌林音樂沒確實將雙方2018年協議轉達給著作權管理團體，且沒定期分潤，總是「被抓包再說不好意思」，若要和解，應全部改由黃舒駿負責收取版稅，再分給歌林音樂。

黃慶強和律師出庭否認有犯意，強調經濟部智慧財產局登記雙方各有50%詞曲著作權，國內亞太音樂集團管理協會ACMA內部資料也有同樣記載，對外登記只是方便作業，沒有侵權行為，雙方應依2018年協議維持現狀，國內由歌林音樂代收版稅，黃舒駿處理對岸的授權與收費，再各自平分。

由於雙方無交集，法官強調今天開庭僅調查是否准許交付審判，因雙方沒有意願，所以不再排定調解，全案候核辦。黃舒駿的律師庭外表示，本案19首歌代表黃舒駿從高中到大學的創作歷程，是重要的成長紀錄，非常難過遭到侵奪，2018年已處理過一次，沒想到2020年再度發生，且歌林音樂被催促才支付版稅，卻從無結算明細。

歌林音樂委任律師指出，黃舒駿在歌手時代與歌林音樂簽約，詞曲著作權100%屬於歌林音樂，但1993年歌林音樂將本案19首詞曲的50%著作權贈與給黃舒駿，並向智財局登記，黃舒駿也同意ACMA對外登記歌林音樂持有100%著作權以便授權，本案應該是民事糾紛而不是刑事案件。

由於黃舒駿本案19首歌目前在對岸的授權使用利潤不小，歌林音樂委任律師表示，歌林音樂不考慮將50%著作權賣回給黃舒駿，若雙方不能依照2018年協議處理版稅問題，最壞的狀況就是各管各的50%，想使用的人必須分兩頭聯繫取得授權，而2018年到2020年，國內應付黃舒駿的版稅合計9000多元。

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