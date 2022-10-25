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新北第5選區／站上街頭拜票！　山田摩衣戴卡哇伊貓咪手套賣萌

▲▼新北第5選區。（圖／翻攝自臉書）

▲山田摩衣戴上貓咪手套賣萌。（圖／翻攝自山田摩衣臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

九合一大選即將登場，各個候選人都卯足全力拚選戰，其中新北市第5選區市議員候選人近日更積極站上街頭和選民互動。看到民進黨候選人戴瑋珊特別準備許多6號手牌，站在街頭和選民問好，民進黨山田摩衣也戴上貓咪手套賣萌，國民黨候選人葉元之則是到運動公園拜票。

▲▼新北第5選區。（圖／翻攝自臉書）

▲吳達偉收到選民送的蒜頭。（圖／翻攝自吳達偉臉書）

民眾黨候選人吳達偉為了跟選民貼近，積極走進市場，假日2天就到博愛街市場及福德街市場拜票，攤商老闆還特別送上蒜頭，高聲祝福他「凍蒜」；無黨籍候選人王淑慧成立競選總部後，趁著假日到雲水戲劇工作坊及迎晨舞蹈協會會員大會跑攤，想拉近和選民之間的距離；戴瑋珊為了讓民眾記住自己的號碼，24日上街頭時就準備了6個6號牌子。

▲▼新北第5選區。（圖／翻攝自臉書）

▲戴瑋珊準備超多6號牌子。（圖／翻攝自戴瑋珊臉書）

▲▼新北第5選區。（圖／翻攝自臉書）

▲張淑惠和民眾互動。（圖／翻攝自張淑惠臉書）

小民參政歐巴桑聯盟候選人張淑惠同樣一連好幾天都上街和民眾互動，也PO出民眾替自己加油打氣的影片；無黨籍候選人郭柏成週一一早也到華江橋拜票，雖然身邊的伙伴也沒有其他競爭對手多，但仍充滿活力，還站上機車座椅，讓更多人看到自己。

▲▼新北第5選區。（圖／翻攝自臉書）

▲郭柏成和選民打招呼。（圖／翻攝自郭柏成臉書）

▲▼新北第5選區。（圖／翻攝自臉書）

▲葉元之和阿嬤打招呼。（圖／翻攝自葉元之臉書）

國民黨候選人葉元之25日一早則到運動公園拜票，剛好遇到一名在打「地面高爾夫」的阿嬤，隨即上前和對方聊天，拉近和選民之間的距離；民進黨候選人山田摩衣也到街頭上拜票，看到她特別戴上Q版貓咪手套，向選民們問好；民進黨候選人黃俊哲也同樣和大家一起站到街頭，向路過的民眾打招呼，「最後衝刺階段，我們要一起努力！如果有看到小哲團隊，都可以向我們揮揮手打氣」。

▲▼新北第5選區。（圖／翻攝自臉書）

▲黃俊哲在街頭拜票。（圖／翻攝自臉書）

▲▼新北第5選區。（圖／翻攝自臉書）

▲黃淑君戴上超大的白色手套。（圖／翻攝自黃淑君臉書）

民進黨候選人黃淑君則是在左手戴超大的白色手套，並在上面貼上自己的號碼「18」，希望選民可以記在心中，同時右手舉著新北市長候選人林佳龍的牌子，一起幫忙宣傳；民進黨候選人石一佑在假日成立完競選總部後，週一也馬不停蹄地到街頭向市民問好，25日同樣一早就站上街頭打招呼。

▲▼新北第5選區。（圖／翻攝自臉書）

▲石一佑在街頭拜票。（圖／翻攝自臉書）

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