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葉國文被切割？　四叉貓曝：粉專「博士班、高虹安推薦」消失了

▲▼網紅劉宇「四叉貓」指出，民眾黨新竹市議員候選人葉國文粉專換了橫幅照片，移除了博士班與高虹安推薦等￼字樣。（圖／翻攝自Facebook／葉國文-香山ya來ya好）

▲民眾黨新竹市議員候選人葉國文粉專橫幅照片。（圖／翻攝自Facebook／葉國文-香山ya來ya好，下同）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨新竹市議員候選人葉國文身陷獎學金賄選疑雲，遭新竹地檢署依《選罷法》之賄選罪嫌予以20萬元交保並限制住居。網紅「四叉貓」劉宇日前也爆料，葉國文在明新科大的碩士論文疑似抄襲，25日更踢爆葉國文粉專換了臉書橫幅照片，將博士班與高虹安推薦等字樣移除，質疑是「被切割」。

新竹地檢署日前指出，葉國文在某社團法人協會中「贊助獎學金」，並在該協會活動中親自頒發獎金，協會理事長還在活動上高喊「請大家支持葉國文參選市議員。」經檢方調查並傳訊相關證人、嫌疑人後，認定葉國文涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求賄賂、第102條第1項對團體機構行賄等罪嫌，予以20萬元交保並限制住居。

豈料，爭議一波未平一波又起，四叉貓22日透過臉書發文指控，葉國文2016年發表的明新科技大學碩士論文《小股東與建商合作之可行性研究以竹北套房型式結合店面之案例》涉嫌抄襲，且從第一頁的「謝誌文」就開始抄，就連老師講出來的格言以及爬山經驗都一樣。

不僅如此，四叉貓25日再透過臉書踢爆，葉國文粉專24日換了臉書橫幅照片，將博士班與高虹安推薦等字樣移除，質疑「要被切割還是要避開什麼嗎？」。對此，有網友於貼文下方留言表示，「記得賄選事件爆發當天，我家這路口他跟塔綠安的布條也有看到人在移除，雖然不知道是什麼原因」、「就是切割啦！因為大樹鋸已成瘟神。這一招是學檳榔柯，沒得抽就切割」、「撤除“博土班”就是反向承認論文抄襲啦！」。

▲▼網紅劉宇「四叉貓」指出，民眾黨新竹市議員候選人葉國文粉專換了橫幅照片，移除了博士班與高虹安推薦等￼字樣。（圖／翻攝自Facebook／葉國文-香山ya來ya好）

▲網紅劉宇「四叉貓」指出，葉國文粉專換了橫幅照片，移除了博士班與高虹安推薦等￼字樣。

至於論文涉嫌抄襲一事，葉國文先前回應，他的指導教授曾拍胸脯掛保證他的論文沒有問題，他補充，論文相似部分絕大多數是「文獻回顧」環節，且有標記引述來源，「論文原創部分高達59%，且是此篇論文的精華，但特定親綠網紅卻隻字不提，躲在鍵盤前大放厥詞，散布不實謠言，意圖使人不當選。目前已著手研擬法律行動，要求修正言論否則將依法提告。」

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