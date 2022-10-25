林金結揪「韓國瑜合體造勢」唱民歌！他從土城→板橋　趕場拼當選

▲林金結30日將與與韓國瑜合體。（圖／翻攝自林金結FB）

記者施怡妏／綜合報導

九合一大選逼近，候選人抓緊時間，除了掃街拜票外，也在假日舉辦活動拚選戰，新北市第8選區國民黨市議員候選人林金結，週日（30）將在三峽黃昏市場的停車場拜票，並邀請高雄市前市長韓國瑜到場，「韓國瑜要來三峽唱民歌！」民進黨市議員候選人林銘仁則在週六（29）合體新北市長候選人林佳龍。

林金結週日早上10點到12點，將在三峽黃昏市場的停車場拜票，並且將和韓國瑜合體，歡迎大家一起來共襄盛舉，「韓國瑜要來三峽唱民歌，轉發直播募集中，國瑜挺金結，活動現場需要你來逗熱鬧」。

國民黨市議員候選人江怡臻則在週六（29）要與新北市長候選人侯友宜合體，出席競選總部成立大會，「請作夥來讚聲2號侯友宜、相挺2號江怡臻」。民進黨議員候選人林銘仁，週六將和新北市長候選人林佳龍合體，出席競選總部成立大會，「阿仁敬邀您闔家蒞臨，幫阿仁跟林佳龍市長加油打氣！」

▲高乃芸掃街拜票。（圖／翻攝高乃芸FB）

除了競選總部成立，拜票活動也不可少，民進黨市議員候選人卓冠廷，今天早上5時30分就起床，6點就出門跟土城的鄉親問好，「站路口、送車、掃市場、逛公園，是候選人每天日常的開始」，雖然身體很疲累，但是心裡卻很踏實，準備了10年，投入選舉也已跑了一年多，接受選民的檢驗，「這是一場民主的考試，拜票、政策、曝光、組織、服務，缺一不可」。

民進黨市議員候選人高乃芸今早也在樹林保安街口、大安路口和大家問早，隨後前往樹林三興市場拜票，「謝謝一路上鄉親朋友的打氣，乃芸全部都感受到囉！這次還收獲到可愛阿姨的應援」。

▲曾進益一早在土城拜票，結束後立刻趕到土城替選民服務。（圖／翻攝自曾進益FB）



民進黨市議員候選人曾進益也是行程滿檔，昨（24）日一早在路口拜票，結束後立刻趕去板橋調解委員會處理鄉親的調解事宜，碰巧遇到一位住土城的調解委員，對方驚訝表示，「你不是在站路口拜票？早上經過中央路和四川路口才剛看到，怎麼這麼快，一站完就馬上趕過來啊」。曾進益表示，每日送車、掃街拜票、選民服務，一站接一站不停歇，爭取鄉親的支持，「這就是小巨人的日常」。

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