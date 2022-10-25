新北第6選區／游輝宂秀中和在地美食　張嘉玲、張志豪勤問早

▲新北市第6選區市議員候選人。（圖／翻攝自候選人臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

2022九合一大選倒數31天，新北市第6選區（中和區）共有11位市議員候選人。想拼連任的國民黨游輝宂25日除了PO文歡慶台灣光復節，還PO出中和美食照；綠營新人張嘉玲，和現任議員張志豪勤奮早起站街頭拜票；民眾黨王如意則在粉專PO出長文，對政治圈發表個人看法。

現任新北市議員游輝宂25日一早發文，憶台灣光復，「雖然現代社會已經不再為這一天張燈結彩，但自由民主的可貴、愛國的情操，真正是不該也不能被遺忘的！」中午則是到扁食店打卡，「選戰要拚、更要儲存戰力！」展現自己懂在地美食的一面，「在民樂路跟民安街小攤販一級戰區裡屹立不搖多年，實力真的不簡單！」

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▲游輝宂展現了解在地美食的一面。（圖／翻攝自Facebook／游輝宂）

民進黨候選人則是勤站街頭，張嘉玲25日上午就發文，「一早，嘉玲依然很努力在路口拜票問候早安，昨天傍晚也在路口拜票，懇切拜託大家支持新人9號張嘉玲。」張志豪也前往市場和攤販、民眾拜票，還曬出幾張合照，看得出他頗受婆媽們歡迎。

▲▼民進黨候選人勤跑地方拜票。（圖／翻攝自Facebook／張嘉玲、張志豪 中和發言人）

民眾黨王如意則在粉專PO出長文，「民眾要的是日子過得好，不是民進黨說的數字好！」對政治生態發表個人看法，「如意不禁要問，假如台灣的經濟一片大好，台灣的年輕人為什麼會懷抱淘金夢，一批一批被詐騙到柬埔寨？許多民眾為什麼要排隊，等著把剩餘的食物打包帶回家？」

▼王如意分享個人政治看法。（圖／翻攝自Facebook／王如意）