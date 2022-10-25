北市第5選區／候選人感恩光復節「浮現小時候記憶」　她卻轟被醜化

▲吳志剛針對光復節發聲。（圖／翻攝吳志剛粉專）



記者劉維榛／綜合報導

九合一大選倒數32天，而今（25）日是台灣光復77周年紀念日，北市第五選區後候選人也各自發聲。拚取連任的市議員應曉薇表示，「記得小時後光復節大家都開心的參加一些遊行，也感恩當年衛國衛民的軍人，只是曾幾何時執政黨刻意不提台灣光復節了，甚至歪曲醜化光復節，可惡！」

應曉薇於粉專表示，黃復興黃國樑黨部在今日舉辦愛國健行活動，她認為有意義又熱血，就連國民黨台北市長候選人蔣萬安也現身參與，沿路上有住戶開窗歡呼的畫面，也讓應曉薇喚起小時候記憶。

應曉薇說，記得小時後光復節大家都開心的參加一些遊行，除慶祝臺灣光復，也感恩當年衛國衛民的軍人，但話鋒一轉，她痛批「只是曾幾何時執政黨刻意不提台灣光復節了，甚至歪曲醜化光復節，可惡。」

▲應曉薇開嗆執政黨。（圖／翻攝應曉薇粉專）



此外，同樣是現任市議員的吳志剛也針對光復節發聲，他正向喊話，77年前的今天，台灣結束了長達50年的日本殖民統治，回歸中華民國，在這特殊的日子，志剛祝福養育我們成長茁壯的土地，國泰民安！我們更該知曉，沒有先烈們的犧牲，就沒有現在繁榮昌盛的「中華民國」。

最後，新黨候選人張榮法於上周日參加北市青年公園露天音樂天所舉辦的「我愛中華、反毒愛家同樂會」，他指出堅守一心反毒護台灣，同時也開轟執政黨，這6年多來刻意淡化這個重要的日子，證明政府心中沒有台灣。

▼張榮法在光復節上強烈反毒。（圖／翻攝張榮法粉專）

