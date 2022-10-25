柯志恩今召開南方響起誓師大會　籲「民心起風！高屏嘉南作伙搧出奇蹟！」

▲柯志恩競選辦公室今（25）召開「南方響起誓師大會」發布記者會。（圖／柯志恩競選總部提供，下同）



政治中心／高雄報導

柯志恩競選辦公室今（25）召開「南方響起誓師大會」發布記者會，由國民黨高雄市長候選人柯志恩向各界說明10月30號（日）下午3點在鼓山大榮高中旁廣場的造勢活動規劃；柯志恩競辦總幹事吳怡玎也首次向外界揭露9月底至今的內部聲量大數據變化。

柯志恩表示，這次以南方響起作為造勢主軸，邀請台南謝龍介、嘉義王育敏、屏東蘇清泉，就是希望展現濁水溪以南的在野力量，讓南部人民的心聲，響徹雲霄，而不再是只有民進黨一種聲音。

柯志恩指出，有在野監督，才有民主自由，所以透過這場誓師大會，就是要告訴民進黨，南部不是民進黨的天下，而是人民的天下，這就是一場以南部人民為主體的活動，沒有大咖，因為人民就是最大咖！

柯志恩說，高雄選戰不好打，但她知道台南、屏東、嘉義的選戰也同樣不好打，所以這次辦中型規模的誓師大會，就是希望讓所有在南部為人民奮戰的戰友們，有個為民發聲的平台，讓各界知道南部的在野力量正在集結、正在凝聚，不會讓民進黨躺著選，會為人民奮鬥到底。

吳怡玎透露，最近網路上很多網友媒體都說高雄起風了，這句話其實是在左營開講時，一個阿北跑上來跟柯志恩加油打氣時說的，沒想到從大數據來看，網路社群還真的是起風了。

吳怡玎表示，目前六都藍綠白13位候選人裡，前兩名是台北的陳時中和蔣萬安，3、4名竟然就是高雄，而不是桃園、新北、台中或台南。而且柯志恩的聲量還高過現任的陳其邁，位居第3，顯示女俠旋風確實起風了。吳怡玎呼籲所有南部鄉親，在最後關鍵一個月，一起搧出奇蹟、搧出民心之風。