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社會 社會焦點 保障人權

疑夫外遇對象！她開直播嗆「小三」公布照片個資　挨告3罪慘了

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲基隆地檢署依涉犯公然侮辱、誹謗和違反個人資料保護法等3罪，將李女依法起訴。（圖／示意圖與本案無關／翻攝自Pakutaso）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名李姓女子懷疑丈夫與蔡姓女子搞婚外情，提出多項民事訴訟案件，李女未能消氣，竟憤而將判決書及起訴書在網路上貼文、直播，辱罵蔡女「國家認證小三」、「不要臉」等語，並公布蔡女照片、地址和手機號碼，引起蔡女不滿提告。基隆地檢署偵結，依涉犯公然侮辱、誹謗和違反個人資料保護法等3罪，將李女依法起訴。

檢警調查，2019年間李女懷疑蔡女是「小三」， 曾在個人臉書或委託他人代貼文，公開蔡女的手機號碼、經營的店名和張貼蔡女照片，洩漏蔡女個人資料。2021年8月間，李女敗訴憤恨難消，更在住處以IG張貼有蔡女姓名及地址等個資的判決書或起訴書，稱蔡是「法院公認的小三」、「國家認證小三」、「不要臉」、「很不知羞恥」等語。

另於2021年3月某日晚上，李女在直播平台持行動電話秀出蔡女的照片，並說「那個瘋女人當初還打過我」﹑「哇！她比較適合吧（去站壁）」；隔日又在IG，張貼蔡女相新聞照片，辱罵蔡女「小三就是小三」，並公開兩人的判決書、起訴書等帶有蔡女個資書類，留言註記攻擊蔡女，嚴重貶損蔡女社會地位。

案經蔡女向新北市新店警分局報案，轉基隆地檢署偵辦，檢警偵訊時，李女坦承上情，辯稱因蔡女介入她的婚姻，才會上網抒發情緒，內容部分為媒體報導，部分為雙方和解或撤告事實，否認涉犯公然侮辱、加重誹謗及違犯個人資料法等情事，僅辯稱因為蔡女介入她的家庭與婚姻，是基於情緒抒發，才會張貼相關言論，且雙方達成和解或撤告，均非攻擊對方。

檢察官偵訊後認為，李女在網路公開發表的言論，足以貶損蔡女人格，並有違反個人資料保護法擅自蒐集、處理或利用他人個資嫌疑，公開蔡女照片和手機號碼，依涉犯公然侮辱、誹謗和違反個人資料保護法等罪，將李女提起公訴。

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