人夫外遇！婆婆喊「我兒子的女友」　正宮靠小三生產賀卡告贏

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓人妻發現鄭姓老公自2013年起時常出國，後來甚至拒接電話、訊息已讀不回，進一步追查才知道，原來丈夫在外面與黃姓女子同居，兩人還有了「愛的結晶」，她一氣之下拿著黃女的生產賀卡一狀告上台中地院，求償100萬元，最終獲判賠償50萬元，全案仍可上訴。

▲鄭男外遇黃女，兩人還有了愛的結晶。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

陳女在判決書中主張，鄭男自2013年起經常出國未歸，去年3月間更是連電話都不接了，傳訊息過去也被已讀不回，她進一步追查才知道，丈夫已經和黃女同居，兩人在2021年5月間多次一同參加小叔宮廟舉辦的活動，互動十分親密，婆婆還在公開場合向信徒介紹「她是我兒子的女朋友」，而且已經懷孕。

陳女表示，黃女在今年4月產下1名男嬰，加上丈夫外遇的事情，讓她大受打擊，因而決定對兩人提告求償100萬元。對此，鄭男和黃女經過合法通知，均未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

台中地院法官認為，陳女有黃女的生產賀卡等證據，鄭、黃兩人經過合法通知也都沒有出庭或提出聲明，依據《民事訴訟法》第280條第3項準用同條第1項之規定，視同自認，堪認陳女的主張為真。

法官接著指出，鄭、黃兩人的行為顯然已逾越一般社交上正常男女發乎情止乎禮的關係，導致陳女受到親朋鄰居指點竊論，精神上大受打擊，又因知悉丈夫與其他女性生子，因而感到悲憤、沮喪，考量到3人的身分地位、經濟能力等因素，最終判鄭男、黃女應連帶賠償50萬元較為適當，全案仍可上訴。