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社會 社會焦點 保障人權

何韻詩遭潑漆求償500萬　法官判賠40萬：來台觀光不應參加集會遊行

▲▼929台港大遊行—撐港反極權,何韻詩受訪時遭潑漆。（圖／記者李毓康攝）

▲何韻詩2019年來台參加「929台港大遊行—撐港反極權」遊行受訪時，遭統促黨成員胡志偉從後偷襲潑漆。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

香港歌手何韻詩2019年來台出席「929撐香港」遊行，受訪時當眾遭統促黨成員胡志偉從後腦潑紅漆羞辱，驚動總統蔡英文PO文譴責暴行，胡男被依毀損罪判刑3月定讞，何女跨海委任律師向胡男求償精神慰撫500萬元，胡男主張何女本案參加集遊未經許可，何女的律師反擊指出，移民署已表明外國人有權來台參加集會、也沒處罰何女；台北地院今判胡男賠償40萬元，可上訴。

判決理由指出，何韻詩求償金額中，有200萬元主張參與集會遊行的自由權，遭胡志偉潑漆侵害，但何韻詩是持加拿大護照以觀光名義申請入境的「外國人」，不得從事與其申請許可停留目的不符的集會遊行，因此這部份求償金額全部敗訴。

至於何韻詩其餘求償300萬元、主張名譽權受胡男侵害部份，胡男認錯但抗辯金額過高，法官審酌雙方身份地位與經濟能力，判決胡男須賠償40萬元，而何韻詩同案要求另10名涉嫌幫助胡男的男女連帶賠償，法官指這10人刑案均判無罪確定，何女所提附帶民事求償已被駁回，卻逾期到今年（2022年）6月底才重新提告，已超出時效，因此判這10人不必連帶賠償。

▲統促黨胡志偉於何韻詩潑漆案出庭 。（圖／記者羅志華攝）

▲統促黨成員胡志偉（中）出庭聲稱願向何韻詩道歉，但要求法官「公正審判」 。（圖／資料照）

本案發生於2019年9月29日，台灣多個公民團體在北市中正區舉辦「929台港大遊行：撐港反極權」遊行，何韻詩（45歲）專程來台參加，當天下午2點多接受媒體聯訪，突遭蒙面穿黑衣的胡男從後當頭倒下1罐紅漆，頭髮、後腦與頸肩沾染一大片，何韻詩微微變臉，瞪眼鎮靜表示親中人士就是這麼沒品，「香港社運人士每天都面臨同樣威脅」。

胡志偉和混在人群把風的同夥梁太富隨即被制伏送辦，此事驚動總統蔡英文PO文聲援、譴責暴行。檢警查出胡男是中華統一促進黨自忠黨部主委，與梁太富也是大陳島鄉情文化促進會成員，並查獲另9名涉嫌幫助胡男的男女到案。

胡男坦承潑漆觸犯公然侮辱、毀損2罪嫌，但否認受人指使，辯稱不滿「反送中運動」訴求，且認為何韻詩持觀光簽證來台不該參加政治集會，因此潑漆反制，他願向何韻詩道歉，胡男並喊話要求法官「公正審判」，最後被依毀損罪判刑3月定讞、得易科罰金9萬元，梁男等10嫌都不認罪，法官認為罪證不足，判梁男等10人均無罪確定。

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