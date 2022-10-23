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人妻水果行上班勾搭店長...綠帽夫求償吞敗　二審證人出面逆轉

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲越南籍妻子與上班的水果行店長外遇，人夫提告。（示意圖／Pakutaso）

記者翁子皓／高雄報導

高雄許男懷疑越南籍阮姓妻子與水果行王姓店長有不倫戀，提告向2人求償80萬，但一審時被法官認為，從許男提供的照片，看不出兩人是否有不正常男女關係，因此判許男敗訴。二審時，法官參考水果行副店長的證言，認定阮女與王男有親密往來，改判2人要賠許男20萬元。

高雄許男與越南籍阮女2012年結婚，但從2021年4、5月起，他發現妻子每日上午6 點就出門，直到晚上11時30分才回家，到了7、8 月間又無故離家，他四處查訪，得知妻子從4月起就在外租屋，且與王姓水果行店長往來密切，有不正當男女交往行為，於是向2人提告。

阮女表示，丈夫從事養豬業的臨時工，收入不穩定，她為了貼補家用，到屏東某水果行上班，沒想到老公從2018年起就不再工作，由她一人負擔家中經濟，2021年4月間又有兩女子到她工作的水果店鬧事，主張許男在外積欠數十萬元，要她代為賠償，導致她無法繼續在該處工作，只能到高雄另尋工作。

後來她與老公經常因經濟問題爭吵，甚至在2021年9月5日時，家中的門被老公用安全鍊鎖住，讓她無法進入，只能另外租屋。而王姓店長是她在屏東上班時所認識，兩人為同事及朋友關係，並無不正當男女交往關係。

一審法官認為，許男所提出的阮女與王男的合照，可知2人拍攝當下距離雖近，但並無親吻、牽手、攬肩等親密舉動，難以證明2人有不倫戀，因此判許男敗訴。

高院高雄分院二審時，阮女之前上班的屏東水果行副店長出面作證，表示阮女在屏東店上班時，王男常不定時到店裡來找她，兩人工作1年多以後，互動越來越親密，會一起吃飯、洗車，還會有摸頭、牽手等親密動作，阮女還常稱呼王男為「老公」。

二審法官認為，阮女2021年4月起就在外租屋，今年3月21日與老公離婚，可判定阮女與王男私下親密往來，確實破壞了許男的婚姻，改判2人要賠許男20萬元。

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