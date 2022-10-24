警車值勤紅燈右轉　騎士飆「X！」還比中指...網友看不下去檢舉

記者高堂堯／南投報導

警方執行勤務，南投縣警局保安隊員警日前駕駛巡邏車行經南投市區，遇路口紅燈未停等而直接右轉，對向一台機車騎士會車時竟痛譙髒話：「闖紅燈！」還對警車比出中指，但相關畫面於社群曝光後反被網友罵翻：「警車閃燈趕現場不受紅燈管制」、「公然侮辱執法人員」。

▲機車騎士發現警車違規紅燈左轉，竟比出中指罵髒話。（圖／翻攝「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」臉書粉專，下同）

「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」臉書粉專昨天披露一段機車的行車紀錄器畫面，該名騎士於18日沿著芳美路由南往北前進，行經振興巷交叉口時，看到一台閃燈、顯示為執勤狀態的南投縣警局保安隊巡邏車未停等紅燈，直接從振興巷右轉上芳美路後往南行駛，騎士於會車時竟先以左手指著警車，連聲怒罵「闖紅燈！X！」接著又對警車比出中指的不雅手勢。

不過這段控訴警方「知法犯法」的畫面並未引起網友共鳴，有人反批「有事找警察、沒事罵警察，比中指真的很不應該」、「北七騎士比中指形同侮辱，反而有刑責問題。」，有人依相關法規指出「警車有開啟紅藍警示燈＝執勤中（無敵模式）」、「建議警方調路口影像進行處理，單手騎車，還有手勢」，一面倒地支持警方，也真的有看不下去的民向南投警分局提出檢舉。

警方表示，依據《刑法》140條：「於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金」，該名騎士當眾對執勤中的警車比中指可能涉犯公然侮辱、挑戰公權力，正調查釐清中。

縣警局保安隊指出，駕駛巡邏車的警員當時正執行選舉維安勤務，因為趕時間才會違規紅燈右轉，並非故意知法犯法，將要求同仁謹慎行車、切勿發生類似狀況；，不過當事員警當時也並未發現遭對方比中指，也暫未提告。