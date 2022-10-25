殺妻折屍塞桶！帶稚女求輕判　無期徒刑改輕判12年

▲吳男殺害妻子，折屍塞塑膠桶，二審獲得輕判。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市吳姓男子懷疑謝姓妻子有外遇，去年11月間2人再起爭執，吳男情緒失控勒死妻子。妻子死亡後，吳男伴屍16小時，再向警方自首。一審將他重判無期徒刑，案經上訴，高院二審審理時，吳男姊姊帶著吳男的2名幼女到庭，向法院求情。高院25日宣判，改輕判有期徒刑12年。可上訴。

檢警調查，吳姓男子（32歲）與小2歲的謝女婚後育有2名幼女，一家4口住在桃園區公寓。案發前幾個月，吳男開始懷疑妻子有外遇，2人因此常常爭吵。案發於去年11月底，下午4時許，2人再度以外遇問題起口角，吳男盛怒之下，動手掐住妻子頸部與摀住口鼻，妻子窒息死亡。吳男闖禍後不知所措，伴屍16小時後於第二日上午8時許，向警方自首坦承殺妻之事實，隨即遭到逮捕羈押。檢方提起公訴。

一審將他重判無期徒刑、褫奪公權終身。案經上訴，高等法院二審審理時，吳男坦承犯行，而高院日前言詞辯論終結時，吳男當庭泣不成聲。他說，自己做兩份工作，就是希望能給家人更好的生活；而他現在還有4歲、6歲的兩名幼女，希望好好養育她們。吳男說，「我知道我錯了，願意承擔責任，請法官再給我一次機會，讓我可以照顧小孩及長輩。」

而後吳男起身，向坐在告訴人席的亡妻父親，鞠躬道歉。吳男以台語說「爸爸，對不起，我沒想到會是這樣的結果，我知道你很疼我，對不起，失禮啦。」法庭內吳男、謝女的家屬均哭成一片。吳男的姊姊趕緊將2名幼女帶進法庭，看看父親，姊姊還對著法官求情，「請法官再給他一次機會，他是一個好爸爸。」

全案於25日宣判，高院認定吳男犯後頗有悔意，已與被害人家屬達成和解，又符合自首減刑要件，故予以輕判，改判刑有期徒刑12年。高院宣判後，吳男又當庭詢問法官，想要回家看女兒；但合議庭法官諭知，是否交保還需日後考量，暫時先還押看守所。吳男還押時，看到記者拍照，隨即以口罩遮住臉面，不願回答任何問題。