陳其邁競總成立5萬邁粉瘋狂！柯志恩：軍容壯大、嘆為觀止

▲陳其邁競總成立，台下五萬邁粉超瘋狂。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長陳其邁拚連任，昨（22日）競選總部成立，流程進行到大進場時，現場嗨到最高潮，主持人喊出，現場湧進5萬人。對此，國民黨高雄市長候選人柯志恩今日則評論：「對於他們的軍容壯大，我們嘆為觀止。」

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩參加「台灣加油逗陣走」升旗典禮。（圖／記者許宥孺翻攝）

柯志恩今日上午參加「台灣加油逗陣走」升旗典禮，針對民進黨造勢5萬人，她坦言：「我覺得民進黨昨天的造勢的確是『軍容壯大』，的確有金脈、錢脈可以動出這麼多的人來，我們國民黨只能未來在有限的資源下，來跟市民做直接的對話。」

柯志恩說，我們只能在巷口、廟口，但我也覺得人民的感動都是來自這些地方，「所以對於他們的軍容壯大，我們嘆為觀止」，國民黨就是走自己基層的路線。

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁競選總部成立大會昨日下午正式成立，他則在下午4點48分大進場，一路跟現場熱情的支持者握手打招呼，邁粉也熱血沸騰揮動旗幟，不少支持者握到他的手相當激動、跳躍，約花了6分鐘時間走到台上。

主持人一邊吶喊「陳其邁凍蒜！陳其邁凍蒜！陳其邁凍蒜！」，同時也宣布現場超過5萬人，希望大家一起喊給全台灣聽，讓陳其邁高票當選、議會過半。

▲陳其邁競總成立，台下支持者熱血沸騰。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁在台上致詞時表示，他在高雄曾經跌倒、曾失敗過，但是他都沒離開高雄，自己的心都在這邊。他也是第一個高雄孩子當選高雄市長，是一個在地的市長，高雄是他一輩子永遠的故鄉。

他演講時一度哽咽表示，人的一生只有一次，他很慶幸、很驕傲，也感到無比感激他是一個高雄人，高雄是他一生唯一的選擇，現場群眾也激動回應鼓勵他。